La marcha por el Día del Orgullo 2026 llega a la plaza del Ayuntamiento: "No dejaremos de ocupar el espacio público y defender nuestros derechos"

València acoge hoy la manifestación del Orgullo LGTBIAQ +, una marcha que se ha celebrado bajo la polémica causada por el desmarque de la celebración de los Gay Games, prevista para el 27 de junio con sede en la ciudad. Ante esta situación, se ha optado por adelantarse una semana y no hacerlo el 28 de junio, día Internacional del Orgullo.

La manifestación ha dado comienzo a las 19.30 horas desde el paseo de la Alameda, a la altura del Puente de la Exposición. Su recorrido se hará siguiendo la ruta hacia la Justicia, Puerta del Mar, Xàtiva, Colón, y y finalizará en la plaza del Ayuntamiento, donde se espera que las últimas personas lleguen alrededor de las 21 horas, cuando se leerá el manifiesto.

De esta forma Lambda, el colectivo LGTBIQA+ del País Valencià, que defiende la diversidad sexual, de género y familiar, inicia su marcha por el centro de València para "no dejar de ocupar el espacio público y reivindicar los derechos LGTBIAQ+ y defenderlos de los intentos de borrarlos por parte del Partido Popular y Vox". Es por eso que, junto a más de 50 entidades sociales que apoyan la manifestación y que lleva el lema 'Pels teus drets, actua', apela a la necesidad de mantenerse alerta y "pasar a la acción en la defensa de nuestros derechos, que tanto esfuerzo ha costado conquistar, porque el Partido Popular y Vox tienen una estrategia para atacar el colectivo LGTBIAQ+ y otros movimientos sociales que nos acompañan en la manifestación y que también les resultan molestos", explica Airto Granell, coordinador general de Lambda.

Una marcha sin el apoyo del ayuntamiento

Así, Lambda ya anunció en su momento, tal como publicó este diario, que su programación iría al margen del ayuntamiento, diferenciándose de ‘La meta que compartimos’ , el lema oficial que propuso el consistorio ligado a la celebración de los Gay Games. La entidad ha decidido poner el foco en el activismo y la lucha, alejándose del uso "propagandístico" que el gobierno de PP y Vox están haciendo de esta cita deportiva. Aún así, desde el 11 de junio, el colectivo ya desplegó un amplio calendario de actividades audiovisuales, culturales y musicales.

Polémica por las obras en la calle Colón

Uno de los puntos conflictivos de la marcha este año han sido las obras de la Calle Colón, las cuales se han adelantado una semana. Desde el partido socialista, ya denunciaron la acción de la alcaldesa, María José Catalá por " poner en riesgo la celebración del Orgullo ". No obstante, desde el ayuntamiento confirmaron que estas obras no supondría ningún problema para la celebración de la marcha.

El recorrido de la manifestación se prevé que finalice sobre las 22.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. Así, Lambda ha decidido no celebrar ninguna fiesta después de la manifestación como es habitual todos los años por la imposibilidad de realizar convenio entre las entidades organizadoras de la agenda para la celebración del Orgullo.