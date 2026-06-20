Ola de calor en la Comunitat Valenciana: La Aemet avisa de máximas de 40º C, noches a 25º C y una asfixiante masa sahariana

El verano climatológico se ha instalado con fuerza en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha encendido todas las alarmas ante una ola de calor extrema y muy anómala que arranca este sábado 20 de junio y se prolongará durante la próxima semana.

Según los datos históricos, si se considera la temperatura media de los días 22, 23 y 24 de junio desde 1950, es muy probable que estemos a punto de vivir los días más cálidos de cada fecha correspondiente en la Comunitat Valenciana de los últimos 75 años. El origen de este preocupante escenario se encuentra en una dorsal anticiclónica sobre Europa y el descuelgue de una dana al oeste de la Península, una combinación que está desplazando una masa sahariana seca, muy cálida y acompañada de una densa calima (polvo en suspensión).

La incertidumbre sobre cuándo terminará exactamente este episodio sigue siendo alta debido al comportamiento de la dana, pero los modelos apuntan a que el calor sofocante nos acompañará, al menos, hasta el jueves 25 o viernes 26 de junio.

La temperatura media entre los días 22 y 26 de junio podría ser el récord de cada día correspondiente desde, al menos, el año 1950. / Aemet

El interior, un horno de 40 ºC

A diferencia de otros episodios de temperaturas extremas en el territorio valenciano, esta vez no estamos ante una situación de viento de poniente. La previsión confirma que predominarán los vientos flojos con brisas marinas. Esto significa que los termómetros no se dispararán de forma salvaje en la línea de costa, pero la combinación de altas temperaturas y una elevada humedad relativa acentuarán de forma extrema la sensación de bochorno.

En cambio, el interior y el prelitoral valenciano se convertirán en un auténtico horno, con valores que rozarán los 40 ºC debido a que las brisas llegarán más tarde y completamente recalentadas.

El fin de semana comienza el repunte térmico

La escalada de los termómetros arranca de forma oficial este fin de semana en las tres provincias. El sábado 20 de junio el cielo presentará un aspecto blanquecino por el polvo en suspensión, con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en el sur de Valencia. Las temperaturas máximas iniciarán un ligero ascenso. València se moverá entre los 21 ºC y 30 ºC; Castellón registrará de 23 ºC a 33 ºC y Alicante oscilará entre los 23 ºC y 33 ºC.

El domingo la masa sahariana se asentará con fuerza, y la zona interior y prelitoral sufrirá el primer gran repunte térmico. Municipios de Alicante y Valencia registrarán valores sofocantes: Villena trepará hasta los 38 ºC, Yecla marcará 37 ºC, mientras que Xixona y Atzeneta del Maestrat alcanzarán los 36 ºC. Llíria, Alcoi, Elx y Segorbe se plantarán en los 35 ºC. En las capitales, Castellón subirá a 34 ºC, Alicante a 33 ºC y València mantendrá una máxima de 31 ºC con mucha humedad.

El pico cálido en nuestro territorio se registrará entre el lunes y el miércoles, con valores muy superiores a los normales de pleno verano. / Aemet

El pico de la ola de calor con máximas extremas

El punto álgido del episodio histórico de calor para un mes de junio llegará entre el lunes 22 y el martes 23, cuando las máximas se disparan en casi todo el territorio. Se alcanzarán de forma generalizada los 38 ºC en una larga lista de localidades del interior y prelitoral: Llíria, Xàtiva, Sumacàrcer, Cofrentes, Requena, Villena, Font de la Figuera y Atzeneta del Maestrat. En las capitales de provincia, Castellón alcanzará los 35 ºC, València los 33 ºC y Alicante repetirá los 33 ºC.

La víspera de San Juan será el peor día de la ola de calor. Cofrentes alcanzará el techo de los 40 ºC, mientras que localidades como Xàtiva, Sumacàrcer, Ayora y Requena registrarán unos asfixiantes 39 ºC. Utiel se quedará en los 38 ºC.

El punto álgido del episodio histórico de calor para un mes de junio llegará entre el lunes 22 y el martes 23, cuando las máximas se disparan en casi todo el territorio. / Miguel Angel Montesinos

Noches ecuatoriales de hasta 25 ºC

Si los días van a ser duros, conciliar el sueño va a pasar de misión casi imposible. Tras una semana de noches tropicales por encima de los 20 ºC, el calor nocturno se intensificará todavía más a partir del domingo.

La zona litoral de Alicante será una de las más castigadas. En la capital de la Costa Blanca, Alicante, la mínima no bajará de los 25 ºC a partir del domingo y durante toda la primera mitad de la semana. Localidades costeras como Benidorm y Torrevieja registrarán mínimas de 24 ºC, mientras que Elx, Torreblanca, Xixona o Parcent sufrirán madrugadas de entre 23 ºC y 24 ºC. En València y Castellón, las mínimas se consolidarán entre los 22 ºC y los 24 ºC.

Tras una semana de noches tropicales por encima de los 20 ºC, el calor nocturno se intensificará todavía más a partir del domingo. / Levante-EMV

Alerta máxima por riesgo de incendios forestales

La combinación de este calor extremo y persistente con la severa sequedad acumulada en la vegetación durante las últimas semanas ha obligado a extremar las precauciones. La Aemet recuerda que la ausencia de vientos de poniente fuertes reduce el riesgo de una propagación ultra veloz, pero los índices de ignición y la peligrosidad de incendios serán extremadamente altos. Además, el aviso especial estatal advierte de la posibilidad de tormentas secas (rayos sin lluvia) en el interior peninsular que podrían desatar focos de fuego de forma natural.