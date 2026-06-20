Profesores y víctimas de la dana reciben a Llorca, Feijóo y a lo populares en Sueca

Como si se tratara de un déjà vu, el verde ha vuelto a cruzarse en la agenda del PP. Las camisetas que han marcado las protestas de la huelga educativa que ha durado un mes, y se suspendió la semana pasada, han vuelto a congregarse con gritos y tambores frente a un acto de los populares, en concreto, el almuerzo convocado por la formación en Sueca donde intervendrán Alberto Núñez Feijoo, Juanfran Pérez Llorca y Vicent Mompó. Si los dirigentes del PP, con el pleno del Consell presentes (incluida la titular de Educación, Carmen Ortí) tienen su gran acto en la sala de eventos Can Cela, en la calle de entrada se han congregado cientos de personas a un contralmuerzo como protesta en la que se han unido varios de los colectivos agraviados por el Gobierno valenciano; entre ellas, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O.

Así, junto a las camisetas verdes de los docentes, han estado también las asociaciones de víctimas de la dana que han desplegado su pancarta ante un despliegue policial importante. "Que no, que no, que no volem més retallades en Sanitat i Educació" o "que no anem a parar" a ritmo de viento y percusión que se han escuchado en las manifestaciones educativas se ha trasladado a las puertas del recinto.

Conforme han ido entrando cargos del PP, los manifestantes se han trasladado a uno de los laterales del recinto, donde está la terraza, y sus sonidos de protesta, desde pitidos hasta tambores, han tenido que competir con la música a todo volumen del acto.

El futuro de Llorca

La huelga del profesorado se ha convertido en la gran crisis política de la presidencia de Llorca y, de prolongarse en septiembre, se acercaría a la precampaña electoral. El actual líder, Juanfran Pérez Llorca, se encuentra en situación de interinidad y tras más de seis meses como president no ha sido confirmado por la dirección como candidato en las próximas elecciones, lo que está incrementando la sensación de que Feijóo mantiene ciertas dudas sobre el exalcalde de Finestrat como aspirante a la Generalitat.

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Feijóo y Pérez Llorca, firmando la "Declaración de Zaragoza" este domingo / JOSÉ LUIS GARCÍA NIEVES

Está por ver qué dice Feijóo este sábado desde el almuerzo masivo que lleva semanas organizando la dirección provincial del PP de Vicent Mompó. De momento, su avanzadilla, Miguel Tellado (número dos nacional), ha dejado un mensaje claro este viernes desde las Hogueras de Alicante. "No hay fecha para la celebración de ese congreso", dijo a los periodistas, ante los que tampoco ratificó a Llorca como candidato. "Este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones", añadió sin más el secretario general. Un escenario que abre la puerta incluso a acudir a las urnas sin un candidato escogido por las bases vía congreso.