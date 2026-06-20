Sanidad pide extremar las precauciones ante la ola de calor en la Comunitat Valenciana

Sanidad pide extremar las precauciones ante el episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días en la Comunitat Valenciana. La conselleria, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha recordado a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas básicas de prevención para evitar golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud asociados al calor extremo. La recomendación llega en plena escalada de los termómetros y cuando apenas faltan unas horas para que llegue la primera ola de calor de la temporada, cuyos efectos en la Comunitat Valenciana comenzarán a sentirse desde esta tarde.

Entre los consejos principales, Sanidad insiste en beber abundante agua aunque no se tenga sed, consumir comidas ligeras como ensaladas, frutas y verduras, buscar espacios frescos y a la sombra, mantener la vivienda ventilada y utilizar cremas solares adecuadas. También recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 12.00 y l

Recomendaciones básicas frente al calor extremo

Sanidad recomienda beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sensación de sed, y reforzar el consumo de alimentos ligeros como frutas, verduras y ensaladas. También aconseja permanecer en lugares frescos, evitar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día y reducir la exposición directa al sol.

Otra de las claves es mantener la vivienda fresca y ventilada, utilizar protección solar adecuada y prestar especial atención a las personas mayores, menores, enfermos crónicos y personas vulnerables. Estas medidas sencillas pueden ayudar a prevenir problemas de salud asociados al calor durante los episodios de altas temperaturas.

La Conselleria recuerda que el calor extremo no solo puede provocar efectos inmediatos como deshidratación o golpes de calor, sino también agravar enfermedades previas. Por ello, insiste en consultar los avisos oficiales y seguir las recomendaciones sanitarias durante todo el periodo estival.

as 17.00 horas y realizar ejercicio físico solo durante las horas menos calurosas del día.

La conselleria subraya que las temperaturas extremas pueden afectar a toda la población, aunque el riesgo es mayor en personas mayores, menores, enfermos crónicos y colectivos vulnerables. La exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación, estrés térmico, golpes de calor o problemas dermatológicos, además de agravar patologías previas.

Alertas por calor con un día de antelación

Sanidad aconseja a la ciudadanía mantenerse informada durante los meses de verano sobre el nivel de riesgo para la salud asociado a las altas temperaturas. Para ello, la conselleria cuenta con un sistema de alerta temprana dentro del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas.

A través de este sistema, se informa el día anterior del nivel de riesgo previsto para cada conjunto de municipios incluidos en las zonas de Meteosalud de la Comunitat Valenciana. Los avisos se difunden mediante los canales oficiales de la Conselleria de Sanidad, tanto en su página web como en sus redes sociales.

El objetivo del programa es proteger la salud de la población y reducir la morbimortalidad atribuible a los episodios de calor extremo. Para garantizar que la información llegue al conjunto de la ciudadanía, se han establecido canales de comunicación y coordinación entre los distintos organismos implicados.

Cuando la Dirección General de Salud Pública emite avisos por altas temperaturas, estos se trasladan a diferentes instituciones y entidades para asegurar su difusión y facilitar que la población adopte medidas preventivas frente al calor.

En el programa participan organismos vinculados al ámbito sanitario, educativo, deportivo, de educación ambiental, turismo y emergencias, entre otros sectores implicados en la prevención y respuesta ante episodios de temperaturas extremas.

Cuatro niveles de riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo

Para la aplicación del programa, el territorio se organiza en zonas que agrupan municipios con características climatológicas similares ante fenómenos meteorológicos adversos. Estas zonas se definen a partir de las áreas de predicción meteorológica establecidas por la Agencia Estatal de Meteorología y constituyen la unidad territorial sobre la que se evalúa y comunica el riesgo para la salud en la Comunitat Valenciana.

Los niveles de riesgo se representan mediante cuatro colores. El nivel 0, identificado en verde, indica ausencia de riesgo. El nivel 1, en amarillo, corresponde a bajo riesgo. El nivel 2, en naranja, señala riesgo medio. Por último, el nivel 3, en rojo, advierte de riesgo alto.

Desde la Conselleria de Sanidad se emiten avisos cuando se determinan niveles de riesgo naranja o rojo. La finalidad es alertar a la población con antelación suficiente y activar las medidas preventivas necesarias para reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la salud.