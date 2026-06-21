La Aemet alerta de calor sofocante en la Comunitat Valenciana con hasta 38 grados en el interior y prelitoral

La Comunitat Valenciana ha entrado este fin de semana en la antesala del primer episodio de calor intenso del verano, con un ascenso progresivo de las temperaturas que se notará especialmente en el interior y el prelitoral, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Valencia será una de las provincias donde mejor se apreciará el contraste: el litoral quedará parcialmente amortiguado por las brisas marinas, mientras que las comarcas interiores empezarán a soportar valores claramente sofocantes.

A diferencia de otros episodios extremos en el territorio valenciano, esta vez no se espera una situación marcada por el viento de poniente. De acuerdo con Aemet, predominarán los vientos flojos y las brisas marítimas, un patrón que evitará que los termómetros se disparen de forma brusca en primera línea de costa. Sin embargo, esa aparente tregua tendrá trampa: la elevada humedad relativa acentuará la sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales y durante la tarde.

Durante el sábado 20 de junio, la Comunitat Valenciana estuvo marcada por un cielo nuboso, con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión. Las temperaturas máximas iniciaron un ligero ascenso, con un ambiente ya plenamente veraniego a pesar de las nubes. En la ciudad de València, los termómetros alcanzaron los 32 ºC, mientras que en Castellón y Alicante llegaron a valores próximos a los 33 ºC.

Los termómetros alcanzaron ayer los 32 ºC en la ciudad de València. / J. M. López

Según datos de Avamet, la Asociación Valenciana de Meteorología, las poblaciones que alcanzaron las temperaturas máximas se alcanzaron en las comarcas del Rincón de Ademuz y Camp de Túria con 34,7 ºC en Casas Bajas; 33,8 ºC en Ademuz; 33,7 ºC en Castielfabib, 33,4 ºC en Llíria y 33 ºC en Marines.

El tiempo para hoy, 21 de junio

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología indica que para hoy, domingo 21 de junio, la entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar a temperaturas muy altas en gran parte de la península y, en general, a cielos despejados salvo en los litorales del noroeste. En concreto, en la Comunitat Valenciana, la masa de aire cálido de origen sahariano se asienta con más fuerza, llegando a registrar valores sofocantes: Villena trepará hasta los 38 ºC, Yecla marcará 37 ºC, mientras que Xixona y Atzeneta del Maestrat alcanzarán los 36 ºC. Llíria, Alcoi, Elx y Segorbe se plantarán en los 35 ºC. En las capitales, Castellón subirá a 34 ºC, Alicante a 33 ºC y València mantendrá una máxima de 31 ºC con mucha humedad.

El pico cálido en nuestro territorio se registrará entre el lunes y el miércoles, con valores muy superiores a los normales de pleno verano. / Aemet

Lo peor entre el lunes y el miércoles

Aemet sitúa la fase más intensa del episodio entre el lunes y el miércoles, cuando las máximas se disparan en casi todo el territorio. Se alcanzarán de forma generalizada los 38 ºC en una larga lista de localidades del interior y prelitoral: Llíria, Xàtiva, Sumacàrcer, Cofrentes, Requena, Villena, Font de la Figuera y Atzeneta del Maestrat. En las capitales de provincia, Castellón alcanzará los 35 ºC, València los 33 ºC y Alicante repetirá los 33 ºC.

Avisos por temperaturas máximas

Por otra parte, mientras que de momento en la Comunitat Valenciana no se ha activado ningún aviso por calor, en el resto del país se mantienen activos avisos amarillos, naranjas y rojos por temperaturas máximas, lluvias y tormentas.

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El mapa de esta jornada es especialmente relevante ya que muestra el primer aviso rojo de la semana en el norte de España, concretamente en Guipúzcoa y el norte de Navarra. Aemet también pronostica aviso naranja en Aragón, Catalunya, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y el aviso marillo será el que predomine el país con presencia en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; Castilla y León, Madrid y el este de Castilla-La Mancha, Andalucía y en las Islas Baleares.