Ángeles guardianes en tierra hostil

3.00 horas. Noche cerrada y estrellada, con una delgada luna creciente escoltada por Venus como único punto de luz, en mitad de un paraje recóndito y aislado de todo. El silencio de la noche roto solo por el canto de los grillos. Los ojos empiezan a acostumbrarse a la oscuridad: delante se recorta lo que parece el muro blanquecino de lo que un día fue una casa de pastores. Al cabo de un tiempo de tensa espera, por los flancos y la retaguardia se materializan, desplegándose como figuras de otro mundo, los integrantes de un pelotón de asalto con una sola misión: atrapar a un peligroso terrorista que se oculta en esa vieja casa en ruinas. De pronto, surgen focos, gritos y soldados con sus armas en ristre desde las cuatro esquinas de la casa. El objetivo aparece ya inmovilizado en el suelo, ante el vano de la puerta, justo donde ha sido atrapado cuando iba a huir. La misma suerte ha corrido su compinche, capturado en una segunda construcción justo al lado de la primera. En segundos, los dos hombres esposados son introducidos en sendos vehículos con el distintivo de Policía Militar para llevarlos al centro de detención fijado por el mando. El rugido de los motores se aleja dejando tras de sí una densa nube de polvo que lo impregna todo. Misión cumplida.

24 horas en primera línea

Es solo uno de los ejercicios prácticos -tan reales que solo el hecho de que dos periodistas de Levante-EMV hayan podido presenciarlos y grabarlos a 5 metros escasos de la acción te convence de que solo es eso, una maniobra de entrenamiento- que se han llevado a cabo esta semana, de lunes a jueves, en los campos de la base Jaime I de Bétera y en los montes de la de Marines dentro del ejercicio Ángel Guardián 2026, el más importante del ámbito OTAN destinado a chequear y mejorar los procedimientos de la policía militar de los aliados.

Como cada año, el responsable de organizar este prestigioso entrenamiento, en el que en la edición de este 2026 han participado 640 militares y 130 vehículos de 13 países, es el Batallón de Policía Militar 1 (BPM1), adscrito al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), el cuartel de la OTAN en España que tiene su base en València. Es el mayor y más importante ejercicio en su categoría, la policial militar, no solo en España sino en toda la esfera OTAN y su finalidad es entrenar las funciones policiales para que cuando el escenario sea real, todo vaya como la seda.

Por eso, aquí, los errores no solo son bienvenidos, sino incluso celebrados: al final hay reuniones para realizar un juicio crítico y ver en qué se ha fallado -que se falla-, cuáles son las fortalezas y las debilidades y cómo hacer que ese engranaje multinacional se comporte como un ente homogéneo cuando los explosivos reduzcan un convoy a cenizas de verdad y el silbido de un proyectil se corte al entrar en un cuerpo humano de carne y hueso; cuando ya no haya margen para el error porque este será la delgada línea entre la vida y la muerte en territorio hostil.

Había una vez un país

Miércoles, 17 de junio de 2026. 8.30 horas. Salón El Aaiún de la base militar Jaime I de Bétera (Valencia), sede del Cuartel General del Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en España (HQ NRDC-ESP). Es la jornada con prensa. Hay un programa genérico de cuatro horas y medio para asistir al ejercicio, pero Levante-EMV ha aceptado quedarse más allá, durante 24 horas, y participar, por primera vez en la historia de este ejercicio, con dos de sus periodistas inyectados en una patrulla para ver, captar y contar la acción en primera línea.

El comandante José Luis Rodríguez, segundo jefe del BPM, explica en qué va a consistir Ángel Guardián 2026. El supuesto parte de un escenario concreto: qué debe hacer la Policía Militar durante la activación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, es decir, cuando se pone en práctica la respuesta ante el ataque a un país aliado por parte de otro que no lo es. En la vida real, ese artículo 5 solo ha sido invocado en una ocasión, tras el ataque del 11-S en suelo estadounidense.

Aquí no se dice, pero en realidad se entrena para defender a una Ucrania invadidada por los rusos como si de un miembro de la Alianza se tratase. Pero hay que mantener las formas (y la diplomacia), así que estamos en el País Naranja (formado por Valencia, Alicante, Murcia, Albacete y Cuenca), que está siendo atacado por su vecino del norte -¡oh, casualidad!, la misma posición de Rusia respecto de Ucrania-, llamado el País Verde (integrado por Castellón, las cuatro provincias catalanas y las tres aragonesas), y en medio se encuentran una organización terrorista proVerde, los Cotomanos -¿a qué resuena?-, que tratan de boicotear a las fuerzas de la OTAN que están en territorio Naranja para defender a ese país miembro de la OTAN.

En este ejercicio práctico han participado 324 policías militares españoles de siete unidades distintas (Guardia Real, el BPM1 -son mayoría, con 162 participantes-, la Policía Naval de la Armada, la Aérea del Ejército del Aire y del Espacio, la UME, la policía del Establecimiento Penitenciario Militar (EPM) y siete agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de Valencia, el GRS3, de la Guardia Civil) y unidades de Policía Militar de 12 países más: Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chequia, Estonia, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia, Estados Unidos y la propia OTAN; aunque, para ser justos, cuatro de ellos Chequia, Rumanía, EE UU y OTAN, solo han participado en esta edición como observadores con 16 militares. "Bueno, los neerlandeses el año pasado solo vinieron como observadores, y este 2026 han participado con 42 soldados y mandos", especifica Rodríguez.

Construir una hipótesis en equipo

En esta ocasión, los organizadores, el BPM 1 de Bétera, ha dado el do de pecho. No se han pensado ejercicios aislados, sino que buena parte de ellos están tan interrelacionados, que los últimos no son posibles sin los anteriores no se han superado con éxito. Para muestra un botón.

La redada que la alférez portuguesa María Alpendre ha dirigido con éxito para erradicar un laboratorio de fabricación de estupefacientes en una antigua masía, y que acabará tras la detención de sus cinco integrantes en una operación realizada a primera hora del jueves, 18 de junio, para la que ha contado con la unidad cinológica, con perros adiestrados en defensa (Roko) o en detección de drogas (Elsa), por ejemplo, pero también con el regimiento NRBQ de Paterna para descontaminar a los militares que han entrado en contacto con los químicos almacenados en la casa, o con dos criminólogos de la Universidad Europea para la recogida de muestras y el procesamiento de las muestras de una víctima de homicidio, solo ha sido posible gracias a la interacción coordinada.

En otras palabras, otro grupo, durante un "incidente" diferente, logró reunir pruebas de la existencia de los narcos, al servicio de los cotomanos, y de las evidencias que han permitido su localización e identificación. Además, por primera vez, los participantes en los ejercicios han contado con una tecnología de vigilancia y seguimiento innovadora, Apolo, un sistema optrónico - mezcla de óptica y electrónica- que permite tener geolocalizados los recursos propios, cada soldado, de hecho, todo el tiempo, y mantener comunicaciones al instante entre todos los integrantes de cada misión. Un sueño para las compañías de transmisiones de épocas no tan pasadas.

El cerebro de las operaciones: análisis e inteligencia

Toda esa información en tiempo real es transmitida al puesto de mando, el TOC -los militares y su querencia por los acrónimos ("es cómodo y todo el mundo lo entiende", responde un oficial), tactital operations center, por sus siglas en inglés-, desde donde se decide cada paso y se procesa y analiza cada dato obtenido de los distintos escenarios -o estaciones- que se van produciendo de manera simultánea, gracias a la tecnología, que incluye una gigantesca pantalla táctil en la que se proyecta cada dato y cada ubicación y que, como en el cine, puede convertirse en una mesa plana manejable con los dedos en la que todos pueden 'jugar' gracias a la realidad virtual.

Por ejemplo, a primera del miércoles, un convoy de reparto de ayuda humanitaria que estaba siendo escoltado por policías militares ha perdido a uno de sus miembros tras un atropello masivo intencionado. El conductor ha huido en una motocicleta, dejando tras de sí un soldado muerto y dos más heridos. Del adecuado procesamiento criminológico de los vestigios dejados atrás dependerá su localización y captura.

Pero, además, del respeto por la cadena de custodia, de la adecuada recogida de vestigios y del trato normativo de los detenidos dependerá no solo la interceptación de las células terroristas enemigos y la neutralización de amenazas, sino también que el futuro juicio contra los líderes de la subversión puedan ser condenados con todas las garantías.

Los errores sirven para aprender

Y no solo eso. Los policías militares, que ejercerán esa función de policía en tiempos de guerra o en territorios hostiles, deberán ser capaces de lidiar en asuntos como el control de masas -uno de los ejercicios más espectaculares, con el enfrentamiento físico (y totalmente real) entre militares 'antidisturbios' y una masa enfurecida que trata de liberar a sus 'hermanos' capturados en un centro de detención-, de custodiar sin fisuras desde el transporte de detenidos al de explosivos, pasando por el de víveres, por ejemplo, o localizar y neutralizar, respetando el derecho internacional, por supuesto, células de fabricación de explosivos.

Noticias relacionadas

El ejercicio concluye a última hora del jueves, con bastantes errores, pero con todo el aprendizaje. Por eso, ha sido, sin ninguna duda, un éxito, no solo por la organización, con todos esos escenarios interrelacionados para que los equipos vayan descubriendo de hito en hito, casi como en un videojuego, cuál debe ser el siguiente paso, sino porque deja al descubierto ese diferente grado de preparación en función del país y la unidad de procedencia -ni todos entrenan lo mismo, ni las leyes y procedimientos son idénticos, ni la tensión es la que sería en un escenario real ni todos hablan el mismo idioma, por mucho que el inglés sea el de referencia-, lo que permitirá corregir los fallos para que el día que todo sea de verdad, funcionen como el mecanismo de un reloj.