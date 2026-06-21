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Cinco medios aéreos trabajan para extinguir un incendio declarado en Estivella

Las autoridades han cerrado el puerto de Sagunto y han cortado el acceso a la N-234

Medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en Estivella

Medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en Estivella

Redacción Levante-EMV

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Sara García

Sara García

València

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado este domingo a las 14 horas de un incendio de vegetación declarado en el término municipal de Estivella, en la comarca del Camp de Morvedre. Según los últimos datos de Emergencias, en las labores de extinción participan cinco medios aéreos y dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, apoyadas por una autobomba.

En una nueva actualización difundida a las 15.16 horas, Emergencias ha informado de que, a petición de los dos aviones anfibios movilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica, la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto de Sagunto. Además, la Policía de la Generalitat ha cortado el acceso a la N-234 como medida preventiva por la evolución del incendio.

Bomberos trabajan para extinguir el incendio declarado en Estivella

Bomberos trabajan para extinguir el incendio declarado en Estivella

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Bomberos trabajan para extinguir el incendio declarado en Estivella / Consorcio Provincial de Boberos de Valencia

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado del incendio de vegetación en Estivella para conocer de primera mano los trabajos del dispositivo de extinción.

El secretario autonómico de Emergencias, Fernando Lasheras, en Estivella.

El secretario autonómico de Emergencias, Fernando Lasheras, en Estivella. / GVA

Ola de calor

El incendio se ha declarado en una jornada marcada por el alto riesgo de incendios forestales en gran parte de la Comunitat Valenciana, según la previsión del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. La situación podría agravarse a partir de este lunes, cuando está previsto que se active el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte y el interior norte de Valencia, en el marco de la ola de calor prevista para los próximos días, un episodio que obliga a extremar la precaución en zonas naturales por el aumento del riesgo de incendios.

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Mapa de riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana.

Mapa de riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana. / Centro de Coordinación de Emergencias GVA

Otro incendio en Camporrobles

Además, esta mañana también se ha declarado un incendio de vegetación en Camporrobles, en la comarca Utiel-Requena, para el que ha sido necesario emplear un medio aéreo, tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat y tres autobombas. Emergencias informó a las 14.41 horas que el incendio ya estaba controlado.

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Cinco medios aéreos trabajan para extinguir un incendio declarado en Estivella

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