Emergencias activa el aviso amarillo por calor en el litoral e interior norte de Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el aviso de nivel amarillo por temperaturas máximas en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia ante el episodio de calor previsto para los próximos días.

Según ha informado la Conselleria de Emergencias e Interior, la llegada de altas temperaturas a la Comunitat Valenciana obliga a extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables, así como en las zonas naturales por el posible incremento del riesgo de incendios forestales.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará este lunes 22 de junio a partir de las 13.00 horas y se mantendrá, previsiblemente, hasta el miércoles 24, jornada en la que se espera un ligero descenso de las temperaturas.

Además del aviso por calor, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido riesgo alto de incendios forestales en buena parte de la Comunitat Valenciana, por lo que se ha reforzado la vigilancia preventiva.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha explicado que se han programado “vuelos diarios de vigilancia” que recorrerán la Comunitat Valenciana de forma preventiva ante la posibilidad de incendios forestales. Según Lasheras, los servicios de emergencias permanecen “prevenidos para actuar en el caso de que fuera necesario”.

Mapa de riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana. / Centro de Coordinación de Emergencias GVA

Recomendaciones ante el calor

Ante este escenario, la Conselleria de Emergencias e Interior ha activado el protocolo de información y recomendaciones a la población. Las indicaciones, según ha señalado Lasheras, están dirigidas especialmente a las personas más vulnerables al calor: mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores expuestos a altas temperaturas y menores.

Entre las recomendaciones están: evitar salir a la calle durante las horas centrales del día, utilizar ropa holgada, ligera y de colores claros, y protegerse la cabeza con gorra o sombrero. En las viviendas, se aconseja cerrar persianas y bajar toldos en las fachadas expuestas al sol, además de permanecer en las zonas más frescas de la casa.

La Generalitat también recomienda beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed, evitar el exceso de alcohol y las bebidas con mucha cafeína, y sustituir las comidas copiosas y calientes por platos fríos, frutas y verduras frescas. Durante la noche, se aconseja ventilar la vivienda y ducharse con agua templada antes de acostarse.

Lasheras ha pedido asimismo a los ayuntamientos y organismos con competencias en emergencias que activen con antelación sus protocolos sociosanitarios y adopten las medidas preventivas necesarias en materia de incendios forestales.

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La Conselleria recuerda que los consejos de protección civil pueden consultarse en la web del 1·1·2 Comunitat Valenciana, en la red social X, a través de la cuenta @GVA112, y mediante la aplicación GVA 112 Avisos.