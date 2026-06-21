EU y Podem reciben con esperanza el 'frente común' de Oltra, pero esperan concreción

Ni a los dirigentes de Esquerra Unida ni a los de Podem hace falta que nadie les cuente, les diga o les reconstruya los términos en los que el viernes Mónica Oltra junto a Gabriel Rufián apeló a la unidad del espacio a las izquierdas para conformar la candidatura de cara a las elecciones municipales en València, y de paso las autonómicas. Básicamente porque estaban allí. Tanto la líder de EU, Rosa Pérez Garijo, como la de los morados, María Teresa Pérez, estaban en las primeras filas del Parc de Capçalera, en los lugares reservados, escuchando atentas un llamamiento que les interpelaba.

“Quiero construir una ciudad con esta gente, desbordando las siglas de los partidos, con todas y todos, eso fue el éxito del 2015”, explicó Oltra citando dentro de "esta gente" y el "todos y todas" específicamente a “Esquerra Unida, Sumar y Podem” así como a las asociaciones de vecinos y las entidades ecologistas y animalistas, "a todo el que se mueva en València". La referencia la recogen 24 horas después con ilusión, esperanza y también cierta "cautela" las formaciones políticas que en 2019 y 2023 conformaron 'Unides Podem': Esquerra Unida y Podem.

Fuentes de Esquerra Unida aseguran que el acto fue "muy ilusionante" y que salieron "muy contentos" de lo que escucharon además de por reencontrarse "con muchos compañeros y compañeras de diferentes partidos, sindicatos y sociedad civil". De hecho, la unidad no solo estuvo en las palabras sino que se logró en presencia con representación en las primeras filas de dirigentes de EU, Podem, Sumar, los distintos partidos de Compromís y numerosas entidades sociales.

Así, destacan que la gran asistencia al evento, desbordando por completo el aforo y llegando a las unidades de millar la cifra, "demuestra la exigencia de una gran parte de la ciudadanía que quiere unidad para echar de las instituciones" a PP y Vox. Para ello, la dirección autonómica de EU se pone el resto de "estar a la altura de las circunstancias" porque insisten en que si no se quiere "un futuro en negro" es necesario componer "un futuro con todos los colores de la izquierda".

Representantes de varios partidos de la izquierda valenciana acuden al acto de Mónica Oltra y Gabriel Rufián, el viernes, en València. / Germán Caballero

El análisis es similar en Podem. Fuentes de la dirección autonómica de los morados consideran que en el acto del viernes se vio que la gente tiene de izquierda, de movilizarse y de ponerse a trabajar para "desalojar a la derecha" y que para ello, el mandato de la gente, que coreó "la izquierda unida jamás será vencida", es que estas formaciones progresistas "trabajemos juntas". La idea de base es compartida y hay coincidencia en el objetivo, no obstante, remarcan que para alcanzar esa unidad "hace falta humildad, generosidad y altura de miras". "Nosotros la tuvimos en 2015 con A la valenciana", recuerdan.

Acuerdo "cuanto antes"

Para las circunstancias actuales, en Podem explican que hace falta "sentarse a definir elementos concretos" y llaman a buscar un acuerdo "cuanto antes para ponernos a hacer campaña, tanto en la ciudad de Valencia (y muchos municipios) como para la Generalitat". Con ello, aseguran que su mano está "tendida" aunque admiten que la situación no está tan cerrada como dejó entrever Oltra. "Casi casi lo tenemos", dijo la exvicepresidenta el viernes. De momento, los morados aseguran que son los valencianistas los que tienen que "mover ficha" ante unos "meses vitales" y con el riesgo de "generar frustración en el electorado".

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"El tiempo corre y las ventanas de oportunidad no permanecen abiertas siempre", aseguran fuentes de Podem que apelan a ir más allá de las cuentas electorales y hablar de "programa" y de acciones para "transformar" que den "motivos a la gente para movilizarse más allá del miedo a la derecha". En esta línea, aplauden algunas de las cosas que dijeron Rufián y Oltra sobre vivienda, derechos sociales, feminismo o fiscalidad, pero admiten que sigue "faltando concreción" en ese sentido.