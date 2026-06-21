José Manuel Camarero: "Solo con los impuestos que genera el turismo se podría estar pagando la sanidad"

Cintillo Premios Turismo 2026 / ED

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, reivindicó el papel estratégico del sector turístico durante la clausura de los II Premios Turismo organizados por Levante-EMV. Un discurso en el que el responsable autonómico defendió la contribución de esta actividad al desarrollo económico, social y territorial de la Comunitat Valenciana. Además, puso en valor el compromiso de empresas, profesionales e instituciones con un modelo basado en la sostenibilidad, y destacó su trabajo, que ha puesto a la autonomía «a la vanguardia del turismo nacional, internacional y mundial».

Durante su intervención, Camarero puso especial énfasis en destacar el peso del sector en la economía valenciana al representar el 19% del PIB autonómico. «Somos el primer sector económico de la Comunitat Valenciana», remarcó tras precisar que la actividad turística genera un impacto económico anual de 29.000 millones de euros y una recaudación fiscal de 9.000 millones. A este respecto, aseguró que «solo con el turismo se podría estar pagando la sanidad», en referencia a los 8.700 millones de euros que el Consell destina de los presupuestos a este servicio público.

Cuidar el territorio

Asimismo, el responsable autonómico incidió en la necesidad de reconocer la aportación que realiza el sector más allá de los indicadores económicos. En este sentido, defendió que el turismo actúa como un motor social y territorial capaz de poner en valor los recursos naturales, culturales y gastronómicos de la Comunitat Valenciana. «Lo que estamos haciendo es poner en valor lo mejor de nuestra 'terreta', para que los que viven aquí puedan disfrutar más y mejor, y los que vienen a visitarnos durante unos días puedan descubrir cómo aquí vivimos», señaló.

José Manuel Camarero durante su discurso de clausura de los II Premios Turismo. / Fernando Bustamante

Uno de los ejes principales de su intervención fue la sostenibilidad. Camarero sostuvo que la industria turística valenciana ha sido pionera en la adopción de prácticas responsables y aseguró que el concepto debe abordarse desde una perspectiva amplia que incluya aspectos medioambientales, sociales y económicos. «Si no trabajamos en cuidar nuestro principal activo nos quedaremos sin producto que vender», afirmó, en referencia al territorio como principal recurso turístico.

Asimismo, defendió que el sector ya ha incorporado desde hace años medidas orientadas a reducir consumos y minimizar impactos ambientales. «No estamos en el camino hacia la sostenibilidad, somos sostenibles y vamos mejorando», subrayó.

Combatir la estacionalidad

Sobre el éxito turístico valenciano, el secretario autonómico señaló la colaboración público-privada como una de las claves. En este sentido, puso en valor el trabajo de los municipios, las empresas y las administraciones para impulsar proyectos que permitan diversificar la oferta, combatir la estacionalidad y distribuir los beneficios de la actividad turística por todo el territorio.

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Camarero concluyó su intervención con un reconocimiento a los premiados y a todos los profesionales que contribuyen al liderazgo de la Comunitat Valenciana como destino turístico.«Muy orgulloso del sector que tenemos y del turismo que tenemos», sentenció.