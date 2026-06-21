Noche 'asfixiante' a casi 30 grados en el litoral valenciano antes de la primera ola de calor

El sábado hizo calor y la humedad en el ambiente dejó algún aguacero de corta duración durante la tarde. Pero las temperaturas han sido especialmente intensas durante la madrugada del sábado al domingo en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral de la provincia de Alicante, donde las mínimas se han acercado a los 30 grados, unos valores que reflejan la intensidad de un verano que cada vez dura más y es más intenso. Y eso cuando aún no se han producido dos fenómenos que disparan el mercurio y la sensación de bochorno: una ola de calor, la primera llega a partir de este lunes; y el viento de poniente.

Pese a la ausencia de estos dos factores, la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ubicada en el municipio de Benidorm ha registrado una mínima de 28,9 grados, por encima de los 20 grados que se considera noche tropical y, también, de los 25 grados que elevan el parámetro a noche tórrida. Es, de hecho, la mínima más alta nunca registrada en esta estación. El anterior récord se produjo el 2 de agosto de 2017, cuando el mercurio se quedó en 27,1 grados; es decir que, a finales de junio, se ha superado el anterior registro histórico en 1,8 grados.

La capital de la Marina Baixa no ha sido el único punto en el que ha sido prácticamente imposible dormir esta pasada madrugada. la situación se ha repetido en todo el litoral desde el Cap de la Nau hacia el sur. El culpable, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), ha sido el viento de gregal, el cual ha "producido una situación de mucha calor en la Marina Baixa y en l'Alacantí. Otros valores significativos se han producido en Aigües (27,9 º), en Altea y la Vila Joiosa (27,6), en Alacant (27,5) que está en plenas Hogueras; en Finestrat (27,4) o en Sella, Busot y El Campello, donde el mercurio no ha bajado de 27 grados.

Noches "muy cálidas" toda la semana

El bochorno nocturno no parece que vaya a remitir durante los próximos días porque, desde el lunes y hasta el miércoles, la autonomía se enfrenta a un episodio de temperaturas extremas con valores que podrían superar los 38 grados. Será, de hecho, la primera ola de calor del verano. En la provincia de Valencia, la Aemet activa a partir del lunes a las 12 del mediodía un aviso amarillo por altas temperaturas.

Sobre las noches, la agencia avisa al asegurar que "aunque las temperaturas bajarán algo a partir del jueves, esta bajada se va a notar en el interior y va a ser un descenso muy débil en el litoral". Allí las "noches seguirán siendo muy cálidas toda la semana". Ante esta situación, la agencia pide estar atentos a las recomendaciones y consejos de Emergencias de la Generalitat y la Conselleria de Sanidad.

Se recomienda evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, utilizar ropa holgada, ligera y de colores claros y protegerse la cabeza con una gorra o sombrero. En el hogar, se aconseja cerrar las persianas y bajar los toldos en las fachadas expuestas al sol, además de situarse en las zonas más frescas de la casa.

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Se insta a la población a beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar el exceso de alcohol y las bebidas con mucha cafeína; y sustituir las comidas copiosas y calientes por platos fríos, frutas y verduras frescas. Durante la noche se aconseja abrir las ventanas para ventilar la casa y darse una ducha con agua templada antes de acostarse.