El sistema Daroqui-Quart-Benàger-Faitanar: El regadío tradicional del Assut de Manises-Quart

En la margen derecha del río Turia, teniendo como origen el Assut de Manises o Quart-Benàger-Faitanar, hallamos un sistema de regadío tradicional, caracterizado por su complejidad y extensión regada. Además, se trata de un espacio geográfico muy condicionado por la presión urbanística, pues se trata de un territorio con una fuerte demanda de suelo para infraestructuras y residencias.

Se extiende entre municipios de l'Horta Sud, en un sector en donde la dana del 29 de octubre de 2024 afectó de manera sensible a los sistemas de riego: en términos de Manises, Quart de Poblet, Picanya, Paiporta, Torrent, Xirivella y València. Se extiende por algo menos de 900 hectáreas en total, cuando en 1950 alcanzaban las 1.500 ha, distribuidas entre diversos sistemas que derivan de la acequia principal.

Séquia de Faitanar, en l'Alqueria Blanca. València. / Foto Estepa.

La presa sobre el Túria, entre los términos de Manises y Paterna, permite derivar la “acequia madre”, que en su primer tramo adquiere unas notables dimensiones pues parte de su caudal se deriva al antiguo Molí de Daroqui, transformado en la Central Eléctrica de Volta.

El primer tramo coincide con las tierras gestionadas por la Comunidad de Regantes de Manises, en donde predomina un paisaje de ribera integrado por terrazas de la margen derecha del río Túria, cuya superficie regada se aproxima a unas 60 hectáreas. En el Canal, tras dejar atrás el Acueducto dels Arquets, hallamos el Partidor de Sant Onofre, del cual derivan varias acequias generales merced al partidor de San Onofre:

a. La Séquia de Quart. Da lugar a la Comuna de Quart de Poblet, que riega unas 190 hectáreas, y la Séquia de Faitanar, construida en el siglo XIX y cuya superficie regable, alrededor de unas 250 hectáreas.

b. La segunda, que deriva del Partidor de Sant Onofre, es la Séquia de Benàger, de cuya huerta se puede distinguir dos áreas: la primera corresponde a la Séquia d'Aldaia (Rollet de Gràcia) que riega unas 70 hectáreas; y el sistema de los riegos de Benàger, que se trata de la mayor superficie regable del entorno, con más de 300 hectáreas.

El Canal de Daroqui, el tramo inicial del sistema

Desde el Assut de Manises o Quart hasta el partidor de Les Llengües de Sant Onofre, por la margen derecha del río Túria, discurre el primer tramo del canal, con una longitud de unos 6.5 km.

Assut de Quart o de Manises. / Foto Estepa.

Se trata del territorio de riego de la Comunidad de Regantes de Manises, que asciende a unas 1.000 hanegadas, repartidas por las partidas de L'Assut, El Racó, El Salt del Moro, El Mig de l'Horta y El Ràfol. Se trata de una huerta en donde predomina la hortocitricultura.

En su recorrido, tras superar el Molí de Daroqui o de la Llum, se entuba para discurrir por el casco urbano de Manises. En el Molí de Bernís deriva la Séquia de Faitanar mediante un torno metálico. A continuación, el canal vira hacia el oeste para atravesar los Filtros de la Séquia Tapada y Els Arquets, acueducto de unos 230 metros de longitud y 28 arcos de medio punto. Tras penetrar en Quart de Poblet, la conducción fluye al aire libre hacia el partidor de las Llengües de Sant Onofre. En el propio casco urbano se halla este partidor, que facilita el inicio de dos acequias: la Séquia de Quart y en la Séquia de Benàger.

La Séquia de Benàger

Parte del partidor Les Llengües de Sant Onofre, en Quart de Poblet, junto a la ermita homónima. Su longitud es de unos 4 km, y discurre por Quart, Aldaia, Alaquàs, Picanya y Xirivella. Antes de alcanzar la población de Aldaia deriva la hijuela del Comuner d’Aldaia, con comunidad de regantes propia. A continuación, a la altura de Alaquàs, mediante un partidor deriva la Séquia del Terç. En el Camí de Alaquàs a Picanya se halla un nuevo partidor, el de La Pastora y les Cadiretes, la Martina y el Xiprer.

Séquia de Faitanar, en València. / Foto Estepa.

En el espacio irrigado por la acequia, unas 3.000 hanegadas, al margen de la Séquia del Comuner d’Aldaia, hallamos las partidas de El Dimarts y El Divendres, entre Quart de Poblet y Aldaia; El Rollet, El Terç y La Cadireta, en Alaquàs y Xirivella. Para ello se sirven de varias acequias, como las del Comuner d'Aldaia, el Terç, el Dijous d'Alaquàs, la Pastora, la Cadireta, la Martina y el Xiprer, con sus respectivos partidores.

La Séquia de Quart

Se inicia también en les Llengües de Sant Onofre. Su recorrido apenas tiene medio kilómetro, y discurre por el término de Quart de Poblet, de forma subterránea por el casco urbano y aparece descubierta a la altura del Pou de la Verge de la Llum, en donde se abre en varios brazales. Riega unas 1.000 hanegadas por medio del Roll de Gracia, el Braç del Molí, del Mig, de Fora, del Dimarts y del Divendres.

La Séquia de Faitanar

Con una longitud de unos 10 km, esta acequia deriva del Canal de Daroqui en el casco urbano de Manises, en las proximidades del Molí de Bernís. Discurre por tierras de Manises, Quart de Poblet, Mislata, Xirivella, Picanya y València, y atraviesa los cascos urbanos de Manises, Quart de Poblet y Xirivella. Facilitaba aguas al Molí d'Animeta. Bonifica tierras en València y Paiporta y se trata de una de las zonas de huerta mejor conservadas en la actualidad. Riega unas 3.000 hanegadas, mediante las acequias del Santíssim, del Safranar, del Ferrer; los brazales de Bartol, Fondo, l'Argamasa y el Terc; y la Séquia de Faitanar, junto al término de Paiporta. Sobresalen las partidas de L'Arquillo, Faitanar de Xirivella, El Safranar, El Malpás, L'Alqueria de Baix y de Ximot. De las Llengües de Faitanar y Paiporta, en las proximidades del Cementerio, parte la Séquia de Paiporta, que finaliza en el Barranc de Chiva. Riega unas 1.000 hanegadas.

Dos tribunales del agua y un rico patrimonio hidráulico

El sistema hidráulico del Canal de Daroqui, Quart, Benàger y Faitanar tiene la singularidad de contar con dos tribunales para dirimir los conflictos vinculados con la gestión del agua de riego: el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (2009) y, de forma singular, el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de Aldaia (Comunitat de Regants del Rollet de Gràcia, 1589). Éste está considerado desde 2021 como Bien de Relevancia Local (BRL) de carácter inmaterial de la Comunitat Valenciana, y reconocido por las Cortes Generales de España el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional.

Canal de Daroqui. Séquia de Quart, Benàger y Faitanar. / Estepa.

El patrimonio paisajístico sigue siendo un gran activo para este territorio, complementado por los numerosos elementos de la arquitectura hidráulica: el Assut de Manises o Quart, el acueducto dels Arquets (230 m y 28 arcos), la central hidroeléctrica de 1905, junto al Molí de Daroqui, así como las numerosas lenguas del sistema de reparto del agua de riego.

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2023), de GVA, de Daniel Sala.

. El Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l´Horta d´Aldaia, de Francesc Martinez Sanchis