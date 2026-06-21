El turismo valenciano reivindica el liderazgo de su sector

Cintillo Premios Turismo 2026. / ED

El turismo valenciano celebró este jueves una de sus grandes citas anuales con la entrega de los II Premios Turismo de Levante-EMV, una gala que reunió a representantes institucionales, empresarios y profesionales del sector a bordo del crucero MSC Música, atracado en el puerto de València. Los galardones, impulsados del Grupo Cooperativo Cajamar, Fotur y la Fundació Visit València, y con la colaboración de MSC Cruceros, reconocieron a ocho destinos, entidades e iniciativas que contribuyen a fortalecer el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como referencia turística nacional e internacional.

La ceremonia, conducida por la jefa de Producción de Levante TV, Bea Carrascosa, puso el foco en la capacidad del turismo para generar riqueza, empleo y oportunidades, pero también en valores cada vez más presentes en la actividad turística, como la sostenibilidad, la innovación, la autenticidad de los destinos y la colaboración entre administraciones y empresas.

Bea Carrascosa, Ignacio Gurrea, Pedro Ortiz, María González, Isabel Rubio, Roger Cerdà, Luis Ángel, Olga Saeta, Wenceslao Alós, José Manuel Camarero, Sofia Basterra, Sonia Úbeda, Balbina Sendra, Eduardo Salas, Virginia Sanz, Juan Vicente Moros y Víctor Pérez. / Fernando Bustamante

La directora de Comunicación de MSC Cruceros, Sofía Basterra, dio la bienvenida a los asistentes destacando la estrecha relación de la compañía con la ciudad. «Llevamos 20 años en València y el MSC Música está aquí todos los jueves», recordó, al tiempo que reivindicó la importancia del diálogo público-privado para avanzar hacia un turismo sostenible no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social.

Por su parte, el director de Negocio de Cajamar en Valencia, Ignacio Gurrea, destacó que el turismo es mucho más que cifras económicas. «Es la primera impresión que se recibe de nosotros y una forma de mostrar al mundo cómo somos», señaló. Gurrea recordó que cerca de 30 millones de visitantes eligieron la Comunitat Valenciana en 2025 y defendió la necesidad de seguir construyendo un modelo turístico sostenible y auténtico, con las personas en el centro.

El primer reconocimiento de la jornada fue para el Ayuntamiento de Xàtiva, distinguido con el Premio Turismo Sostenible. El alcalde, Roger Cerdà, reivindicó una forma de entender el turismo compatible con la calidad de vida de los vecinos. «Una ciudad es un buen destino turístico cuando sigue siendo un buen lugar para vivir», afirmó, subrayando la importancia de proteger el patrimonio sin renunciar a compartirlo con quienes visitan la ciudad.

El Premio a la Mejor Cadena Hotelera de Cinco Estrellas recayó en el Hotel Las Arenas. Su directora general, Sonia Úbeda, recordó que el establecimiento celebra este año su vigésimo aniversario dentro de una cadena integrada por doce hoteles.

La apuesta por la actividad deportiva y el turismo durante todo el año llevó al Ayuntamiento de Gandia a recibir el Premio Turismo Activo. La concejala de Turismo, Balbina Sendra, destacó que la ciudad ofrece propuestas vinculadas al deporte, la naturaleza, el patrimonio y la playa los 365 días del año, consolidándose como uno de los destinos más completos para quienes buscan «practicar un estilo de vida saludable y activo».

Otro de los galardones más destacados fue el concedido al Roig Arena como Mejor Oferta de Grandes Eventos. Su director de Comunicación y Relaciones Externas, Pedro Ortiz, puso en valor la inversión realizada por su mecenas, Juan Roig, para convertir el recinto en un referente cultural, musical, deportivo y de negocios. En apenas nueve meses de actividad, señaló, el espacio ha acogido más de 200 eventos y ha atraído a 1,3 millones de personas.

El Ayuntamiento de Moncofa recibió el Premio Ocio y Gastronomía por una estrategia basada en la oferta familiar y en una programación capaz de atraer visitantes durante todo el año. Su alcalde, Wenceslao Alós, destacó el papel de la hostelería local como uno de los motores del desarrollo turístico del municipio.

En la categoría Business Travel, el reconocimiento fue para el Palacio de Congresos de València. Su directora gerente, Isabel Rubio, recordó que la actividad del recinto genera cerca de 95 millones de euros de impacto económico para la ciudad y defendió el papel del turismo de reuniones como una herramienta para proyectar València al mundo desde la innovación y la sostenibilidad.

La música también tuvo un protagonismo especial gracias al Premio al Mejor Destino Turístico Musical concedido al Ayuntamiento de Buñol. La alcaldesa, Virginia Sanz, reivindicó una tradición musical profundamente arraigada en el municipio y el papel de sus dos históricas sociedades musicales —la Artística y la Armónica—, protagonistas de un legado que trasciende fronteras y que sigue creciendo con nuevas iniciativas. Además, aprovechó para anunciar la primera edición del nuevo Concurso Internacional de Dirección de Bandas de Música de Buñol, que tendrá lugar a inicios del mes de julio.

El Premio Destino Azahar fue para Naturem, proyecto impulsado por la Cooperativa Agrícola de Burriana. Su presidente, Eduardo Salas, recogió el galardón acompañado por el director de Naturem, Juan Vicente Moros, quien reivindicó durante su intervención la importancia histórica de la citricultura valenciana y la necesidad de seguir poniendo en valor un sector que forma parte de la identidad de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el nuevo Centro de Interpretación Citrícola promovido por la entidad se ha convertido en una herramienta para conectar turismo, territorio y producto local.

La clausura corrió a cargo del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, quien destacó el peso estratégico del sector en la economía valenciana. «No estamos en el camino de la sostenibilidad; ya somos sostenibles y seguimos mejorando», afirmó. Camarero defendió la colaboración público-privada como una de las claves del éxito turístico valenciano y felicitó a todos los premiados por representar «el turismo de hoy y del futuro».

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La segunda edición de los Premios Turismo de Levante-EMV volvió así a convertir el puerto de València en punto de encuentro de un sector que aporta cerca del 19 % del PIB autonómico y que continúa consolidándose como uno de los grandes motores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana.