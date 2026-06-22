Tráfico
Dos accidentes en la A-7 y la A-3 complican el tráfico en Valencia
La colisión en la autovía del Mediterráneo se ha dado en una zona en obras, lo que dificulta más la circulación
Dos accidentes marcan el tráfico este lunes 22 de junio en las carreteras valencianas. La A-7 registra un siniestro a la altura de Riba-roja de Túria, en sentido Barcelona, que mantiene el carril izquierdo cortado. El accidente ha sido notificado a las 8:10 horas de la mañana y produce, por el momento, tres kilómetros de retenciones entre Aldaia y Riba-roja de Túria. Además, la colisión se ha dado en un tramo que se encuentra en obras con la velocidad limitada a 80 km/h, lo que aumenta la dificultad de la circulación.
En sentido contrario hacia Alicante la carretera acumula tres kilómetros más de colas entre Moncada y Bétera, en el bypass.
La A-3 también registra un accidente a la altura de Quart de Poblet que produce un estrechamiento en el punto kilométrico 342.0 en sentido Madrid. La autovía llega a la entrada de València con un kilómetro de colas.
Retenciones en las entradas y salidas de València
La V-30 registra 4 kilómetros de retenciones a la altura de Quart de Poblet y Xirivella en sentido al puerto. En sentido contrario registra 5 kilómetros más de tráfico denso hacia la A-7.
La CV-35 también lleva un kilómetro de colas de entrada a València. Además, esta carretera registra un obstáculo en la calzada en sentido Ademuz a la altura de Llíria, al pasar el desvío de Domeño, y un segundo obstáculo a su paso por Casinos.
La entrada por la V-21 también registra un kilómetro de retenciones desde Alboraia a València. También se notifica un vehículo detenido ya entrado en València.
Los accesos por el sur registran el habitual tráfico de hora punta. La pista de Silla (V-31) lleva dos kilómetros de cola de entrada entre Sedaví y València. Por su parte, la autovía de Torrent (CV-36) también acumula dos kilómetros de retenciones desde Picanya hasta el Cap i casal.
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- Corte total de la A-23 en sentido Teruel y de la A-3 hacia València por dos camiones accidentados
- Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
- Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
- María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"
- No puede ser que en 2026 sigan entrando aguas residuales por casi todas las acequias de l’Albufera