Dos accidentes en la A-7 y la A-3 complican el tráfico en Valencia

Dos accidentes marcan el tráfico este lunes 22 de junio en las carreteras valencianas. La A-7 registra un siniestro a la altura de Riba-roja de Túria, en sentido Barcelona, que mantiene el carril izquierdo cortado. El accidente ha sido notificado a las 8:10 horas de la mañana y produce, por el momento, tres kilómetros de retenciones entre Aldaia y Riba-roja de Túria. Además, la colisión se ha dado en un tramo que se encuentra en obras con la velocidad limitada a 80 km/h, lo que aumenta la dificultad de la circulación.

En sentido contrario hacia Alicante la carretera acumula tres kilómetros más de colas entre Moncada y Bétera, en el bypass.

La A-3 también registra un accidente a la altura de Quart de Poblet que produce un estrechamiento en el punto kilométrico 342.0 en sentido Madrid. La autovía llega a la entrada de València con un kilómetro de colas.

Retenciones en las entradas y salidas de València

La V-30 registra 4 kilómetros de retenciones a la altura de Quart de Poblet y Xirivella en sentido al puerto. En sentido contrario registra 5 kilómetros más de tráfico denso hacia la A-7.

La CV-35 también lleva un kilómetro de colas de entrada a València. Además, esta carretera registra un obstáculo en la calzada en sentido Ademuz a la altura de Llíria, al pasar el desvío de Domeño, y un segundo obstáculo a su paso por Casinos.

La entrada por la V-21 también registra un kilómetro de retenciones desde Alboraia a València. También se notifica un vehículo detenido ya entrado en València.

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Los accesos por el sur registran el habitual tráfico de hora punta. La pista de Silla (V-31) lleva dos kilómetros de cola de entrada entre Sedaví y València. Por su parte, la autovía de Torrent (CV-36) también acumula dos kilómetros de retenciones desde Picanya hasta el Cap i casal.