El tiempo
Aemet avisa: llega el pico de la ola de calor en la Comunitat Valenciana con hasta 40 grados en el interior
Los valores más altos se esperan este lunes y martes
La Comunitat Valenciana se encuentra en alerta amarilla por altas temperaturas desde este lunes a mediodía. La Agencia Estatal de Meterorología (Aemet) avisa de que lo peor de este episodio cálido llegará hoy lunes y mañana martes, con valores que superan los 34 grados en el litoral.
Según los datos facilitados por Aemet, será a partir del miércoles cuando se empezará a notar un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en el interior, y advierte: el alivio térmico apenas se notará en el litoral.
Si bien no se están registrando los valores extremos de otras zonas de España o Europa, las temperaturas de entre 33 y 34 grados en el litoral son muy altos para una sitaución sin viento de poniente, según explican en sus redes sociales.
Hasta 40 grados en el interior
El calor se intensificará en el interior de la Comunitat Valenciana, con puntos que rozarán los 40 grados de temperatura, especialmente el martes.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó este domingo el aviso de nivel amarillo por temperaturas máximas en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia ante el episodio de calor previsto para los próximos días.
Riesgo alto de incendios forestales
El riesgo de incendios forestales este lunes es alto en la práctica totalidad de la Comunitat Valenciana. La ola de calor y las altas temperaturas que se esperan para estas jornadas activan el nivel naranja (alto) de preemergencia de riesgo de incendios. Únicamente se excluye el litoral de València, que se encuentra en riesgo medio-bajo.
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- Corte total de la A-23 en sentido Teruel y de la A-3 hacia València por dos camiones accidentados
- Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
- Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
- María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"
- No puede ser que en 2026 sigan entrando aguas residuales por casi todas las acequias de l’Albufera