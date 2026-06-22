Aemet avisa: llega el pico de la ola de calor en la Comunitat Valenciana con hasta 40 grados en el interior

La Comunitat Valenciana se encuentra en alerta amarilla por altas temperaturas desde este lunes a mediodía. La Agencia Estatal de Meterorología (Aemet) avisa de que lo peor de este episodio cálido llegará hoy lunes y mañana martes, con valores que superan los 34 grados en el litoral.

Según los datos facilitados por Aemet, será a partir del miércoles cuando se empezará a notar un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en el interior, y advierte: el alivio térmico apenas se notará en el litoral.

Evolución de la temperatura media diaria esta ola de calor / Aemet

Si bien no se están registrando los valores extremos de otras zonas de España o Europa, las temperaturas de entre 33 y 34 grados en el litoral son muy altos para una sitaución sin viento de poniente, según explican en sus redes sociales.

Hasta 40 grados en el interior

El calor se intensificará en el interior de la Comunitat Valenciana, con puntos que rozarán los 40 grados de temperatura, especialmente el martes.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó este domingo el aviso de nivel amarillo por temperaturas máximas en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia ante el episodio de calor previsto para los próximos días.

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Riesgo alto de incendios forestales

El riesgo de incendios forestales este lunes es alto en la práctica totalidad de la Comunitat Valenciana. La ola de calor y las altas temperaturas que se esperan para estas jornadas activan el nivel naranja (alto) de preemergencia de riesgo de incendios. Únicamente se excluye el litoral de València, que se encuentra en riesgo medio-bajo.