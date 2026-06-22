La agresión policial a una docente jubilada llega a los juzgados valencianos

El domingo 31 de mayo habían pasado 20 días desde el inicio de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana. Era domingo pero, en la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar, la negociación continuaba. El bloqueo en los diferentes bloques temáticos desembocó en el encierro de parte de los sindicatos -Stepv, CC OO y UGT-, que querían pasar la noche en la Conselleria. En el exterior, una protesta. En la avenida de Pío XII, esa tarde, las cámaras captaron como un agente de la policía tiraba al suelo a una mujer, docente jubilada, que caminaba por la calzada.

En los días siguientes ya se anunció que se le había abierto un expediente al agente y que la agredida iba a llevar el caso a los tribunales. Ahora, es el sindicato CCOO PV el que anuncia que ha presentado una querella en defensa de la profesora agredida por un agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del recinto de la Conselleria de Educación.

"Durante una concentración pacífica"

Desde el sindicato recuerdan que los hechos se produjeron el pasado 31 de mayo "cuando, durante la celebración de una concentración pacífica del colectivo en huelga, un policía de la unidad de antidisturbios empujó a la demandante por la espalda, provocando su caída de bruces al suelo y generándole diversas lesiones físicas”.

El 2 de junio, pocos días después de la agresión, CCOO decidió en su Comisión Ejecutiva la personación en calidad de acusación popular, porque entendían que los hechos eran indiciarios de delito para presentar una querella. Sobre las imágenes, que otros manifestantes grabaron y se difundieron en los medios, el sindicato considera que “la misión del agente es la de amparar los derechos fundamentales y, sin embargo, con su actuación afectó su libre ejercicio”.

Delito de lesiones

La querella se tramitó el 12 de junio en el juzgado de guardia y se está a la espera de que sea admitida. En ella, solicitan que el agente sea imputado penalmente por la comisión de un supuesto delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público. Pero también por un supuesto delito contra la integridad moral de la profesora agredida, “consecuencia del trato degradante que menoscaba su dignidad”, indican desde el sindicato, y de otro supuesto delito de falta de auxilio inmediato a la víctima.

Noticias relacionadas

Además, desde CCOO han solicitado como medida cautelar la suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento. El 15 de junio la jueza inició formalmente la investigación de los hechos.