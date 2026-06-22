Castellón, en alerta: Seis incendios en apenas unas horas en una jornada de riesgo alto por fuego

La provincia de Castellón ha encadenado este lunes una sucesión de incendios de vegetación en apenas unas horas, en una jornada marcada por el nivel alto de preemergencia por riesgo de incendios forestales en prácticamente toda la Comunitat Valenciana. Según la información trasladada por Emergencias y los consorcios de bomberos, los avisos se han concentrado en distintos municipios de la provincia, con movilización de medios terrestres, aéreos y unidades de bomberos forestales.

La situación se produce en un día en el que el riesgo de incendios forestales se ha situado en nivel alto en toda la Comunitat Valenciana, salvo en el litoral de València. Además, para esta jornada estaban programados vuelos de vigilancia aérea preventiva de acuerdo con las directrices del Plan Especial de Incendios Forestales, el PEIF.

Uno de los avisos recibidos por el Centro de Coordinación de Emergencias ha sido el de un incendio de vegetación en Nules. Para este fuego se han movilizado una unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, un medio aéreo y una dotación de Bombers Dipcas. Emergencias ha advertido, además, de que el humo del incendio estaba afectando a la circulación en la AP-7.

También en Castellón se ha comunicado un incendio de vegetación en Burriana. En este caso, el dispositivo movilizado ha incluido dos unidades terrestres de Bomberos Forestales de la Generalitat y dos autobombas. La Policía Local se encontraba en la zona afectada.

Imágenes de los incendios en Nules y Burriana de este lunes. / Mediterráneo

Otro de los focos se ha localizado en Santa Magdalena de Pulpis. El aviso inicial del incendio movilizó unidades terrestres de Bomberos Forestales, una autobomba y un medio aéreo. Posteriormente, la actualización de medios elevó el dispositivo a dos unidades terrestres y una helitransportada de Bomberos Forestales, una autobomba y un medio aéreo. Bombers Dipcas informó además de que el fuego se había declarado junto a una granja y afectaba a un cultivo abandonado. En la intervención participaron una dotación del consorcio provincial, tres unidades de Bomberos Forestales —una de ellas helitransportada—, un helicóptero y un coordinador forestal.

La cadena de avisos también ha llegado a la zona de la Muntanyeta de Vinaròs, donde Bombers Dipcas ha informado de la movilización de una dotación del consorcio, cuatro unidades de Bomberos Forestales —una de ellas helitransportada—, dos medios aéreos de la Generalitat, concretamente un helicóptero y un avión, y un coordinador forestal. Este fuego es uno de los que más preocupa actualmente, pues se habría declarado en una zona forestal.

En Benlloc, efectivos del parque de Plana Alta de Bombers Dipcas y una unidad de Bomberos Forestales han trabajado en la extinción del incendio de un camión en la CV-156, que también afectó a la vegetación colindante. El fuego se propagó a la vegetación de un campo de cultivo abandonado cercano, donde también intervinieron dos unidades de Bomberos Forestales. Este incendio, por suerte, ya está extinguido.

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El último de los avisos comunicados corresponde a Benicarló, en el Puig de la Nau. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso y ha movilizado tres unidades terrestres y una unidad helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, un medio aéreo, varias dotaciones de Bombers Dipcas y un agente medioambiental. La Policía Local también se encontraba en la zona afectada.