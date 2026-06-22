Compromís pedirá que la alcaldesa Catalá vuelva a la comisión de la dana del Congreso por "mentir"

El diputado de Compromís-Sumar en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, pedirá a la mesa de la comisión de investigación que vuelva a citar a la alcaldesa de València, María José Catalá. Lo ha hecho después de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, presentara esta mañana un correo electrónico que contradice la versión de Catalá hace unos días en la comisión.

"Aquí vino la alcaldesa la semana pasada y mintió y tengo la prueba", ha comenzado Bernabé. En concreto, se refiere a la falta de despliegue de la Policía Local de Valencia en otros municipios tras la catástrofe, después de que la alcaldesa citara un correo de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde le decían que no podía ejercer funciones de seguridad ciudadana.

"Tengo la prueba de que mintió, dijo que no podía salvar a las personas que estaban en otros municipios porque se lo habia pedido el Gobierno de España", ha señalado Bernabé. La delegada ha mostrado el correo en el que según parece se apoya la alcaldesa, enviado por el Gobierno, pero que no iba dirigido a las policías locales valencianas. De hecho, no lo recibió el responsable policial de Valencia, según deslizado Bernabé.

La delegada ha leído un fragmento: "Resulta imprescindible que en los ofrecimientos de colaboración, para participar en las labores de auxilio y asistencia a la población por los estragos causados por la DANA, de otros cuerpos policiales distintos a los estatales, locales y Unidad Adscrita del CNP en la Comunidad Valenciana, competentes en los territorios respectivos, se tenga en cuenta que dichos cuerpos policiales no pueden prestar servicio en materia de seguridad ciudadana o policía judicial, debiendo limitarse su colaboración a labores de apoyo a los trabajos de recuperación de servicios", señala el mensaje, que dejaba fuera a los cuerpos de la C. Valenciana de esa orden general.

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"Nos reservamos posibilidad de llamar a la acaldesa por mentirosa", respondió Alberto Ibáñez, que pidió que se adjuntara el correo a la comisión.