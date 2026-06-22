El videoanálisis de Isabel Olmos
"La condena histórica a Ábalos no es solo una sentencia, es el retrato de una cultura del poder machista y del 'y tú más'"
Levante-EMV
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, ha calificado de "histórica" la condena de 24 años y tres meses de prisión a José Luis Ábalos, una de las más duras a un exministro en la democracia española. Para Olmos, este caso va más allá de lo judicial por tratarse de un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez y uno de los políticos valencianos con más poder en el Estado.
Olmos ha lamentado que la Comunitat Valenciana conozca "demasiado bien" la corrupción tras casos como Gürtel, Brugal o Azud, que erosionan la confianza pública. Asimismo, ha criticado con dureza el juego político del "y tú más" (utilizar los ERE o Kitchen para desviar la atención), sentenciando que "la corrupción no se compensa, se condena. Toda".
La corrupción no se compensa, se condena. Toda.
Por otra parte, la periodista ha advertido que el relato de lujos, favores y prostitución destapado en la investigación refleja una "cultura profundamente machista" que asocia el poder con el derecho a disponer "de todo y de todas".
Finalmente, ha señalado las consecuencias políticas: por un lado, Pedro Sánchez tendrá que explicar la condena de alguien tan cercano a su proyecto. Por otro, el PP debería reflexionar sobre su "incapacidad para construir una alternativa sólida" y su dependencia de Vox. El caso, concluye Olmos, es un examen de "calidad democrática", ya que una democracia solo es fuerte si los ciudadanos creen tanto en quien gobierna como en quien aspira a hacerlo.
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