De "la cuarta trompeta del Apocalipsis" a fenómeno global: así ha cambiado con los siglos la percepción de los eclipses

Dice el Apocalipsis que, cuando el ángel toque la cuarta trompeta, una tercera parte del Sol, de la Luna y de las estrellas serán heridas, lo que provocará el oscurecimiento de un tercio de la luz del día y de la noche: un eclipse parcial. Dicen, también, los libros de historia, que en la antigua China los eclipses eran motivo de temor: un anuncio de grandes desgracias y hambrunas causado por el hambre de un dragón celestial que intentaba devorar al Sol. En realidad, lo sabemos hoy, la explicación es más sencilla y científica: un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Pero, a lo largo de los siglos y a través de las diferentes culturas, los eclipses han sido vistos como algo mágico, temible, esotérico o inspirador.

Y son todas esas interpretaciones las que recoge el proyecto ‘Un mundo de eclipses’, una iniciativa de la Sociedad Española de Astronomía con la participación del Observatori Astronòmic de la Universitat de València. Es un mapamundi interactivo que permite recorrer el mundo virtualmente a través de una selección de interpretaciones de los eclipses solares a través del patrimonio cultural de todo el planeta. En concreto, la iniciativa surge de la colaboración de una veintena de especialistas, entre ellos, Amèlia Ortiz, astrofísica del Observatori Astronòmic de la Universitat de València.

En total se han recopilado más de un centenar de manifestaciones culturales, escogidas por su interés histórico, artístico o etnográfico y por su diversidad geográfica y temporal. Cada elemento cuenta con una ficha con información detallada, y en ellas se pueden encontrar desde murales en Uganda a textos bíblicos, jeroglíficos egipcios, la primera fotografía de un eclipse solar, sellos de correos conmemorativos, un cómic de Tintín o un manga en Japón, así como mitos y leyendas australianos, cherokees o zulús.

Interpretación de los eclipses en un manuscrito antiguo / Redacción Levante

En España se han identificado una docena de elementos diferentes, que incluyen la pieza cerámica conocida como el vaso de Agüimes en Gran Canaria, un poema medieval hebreo y un sillar de piedra en Sos del Rey Católico. Pero no solo son crónicas o restos arqueológicos de siglos atrás: también aparecen obras pictóricas o canciones recientes, y hasta un capítulo de los Simpson.

Del miedo a la fascinación

Desde hace miles de años, la desaparición repentina del Sol ha causado asombro entre nuestros antepasados en culturas de todas las épocas y lugares. Asombro pero también temor, un miedo que hizo que a menudo los eclipses se asociaran con acontecimientos terribles, lo que impulsó la necesidad de comprenderlos, registrarlos y predecirlos.

Ese miedo espoleó el surgimiento de una gran variedad de interpretaciones en las que se entrecruzaban la explicación natural del fenómeno —según la astronomía propia de cada época y lugar— y su lectura sobrenatural vinculada a las creencias de cada cultura. Luchas fratricidas entre el Sol y la Luna, dragones, sapos, ardillas que devoraban al Sol o la muerte de este son algunas de esas interpretaciones que reflejan la necesidad universal de dar sentido a un fenómeno impactante y misterioso.

Una moneda del eclipse de 1900

Aunque el mapa es resultado del trabajo conjunto de un equipo que integra a más de 20 especialistas de una veintena de centros de investigación, universidades y otras entidades -en campos como la astrofísica, la historia del arte, la etnología, la egiptología y la sinología- tiene un marcado sello valenciano.

En concreto, la Universitat de València forma parte del proyecto a través de la participación de la astrofísica del Observatori Astronòmic UV, Amèlia Ortiz, quien ha generado varias de las fichas. Pero entre ellas destaca, por cercanía geográfica, la entrada sobre una moneda de bronce conmemorativa del eclipse solar total del año 1900, diseñada por el artista valenciano Francisco Pallás y Puig.

“La moneda sirvió como homenaje al ilustre astrónomo francés Camille Flammarion, que observó y estudió el eclipse desde el Huerto del Cura, en Elche”, explica la investigadora valenciana. Ortiz señala que “probablemente” le fue entregada al científico francés durante una cena en el Jardín de Viveros de València, donde también participó el poeta Teodoro Llorente.

La moneda conmemorativa dle eclipse de 1900 / Redacción Levante /UV

Se trata de un recurso educativo gratuito para docentes, estudiantes y público general. El atlas 'Un mundo de eclipses' ha sido traducido al inglés y adaptado para personas con discapacidad visual. Según la presidenta de la Sociedad Española de Astronomía, Minia Manteiga, “este proyecto muestra, de forma amena e inspiradora, cómo los eclipses han despertado la curiosidad humana en culturas muy diversas, dando lugar a interpretaciones y expresiones artísticas propias de cada sociedad”. “Aunque hoy comprendemos su origen, nos siguen maravillando y se convierten en una celebración colectiva de la belleza y el asombro que provoca su observación”, concluye.

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Y ese asombro volverá a experimentarse el 12 de agosto de este año, en el que será el primer eclipse total visible desde España desde 1959. El siguiente ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Además, el 28 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular de Sol visible desde el sur de la Península Ibérica. Tres fechas marcadas en el calendario y reconvertidas en histórico trío de eclipses.