Diputación de Valencia: la reprobación a Enguix deja un gobierno aislado pero más cohesionado

La Diputación de Valencia protagonizó este pasado martes un hecho insólito que marca un rubicón en la legislatura, un antes y un después en la institución provincial a menos de un año para las elecciones municipales. La vicepresidenta de la institución y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, fue reprobada por la oposición de PSPV y Compromís, una censura que salió adelante gracias a la abstención de Vox. El episodio dinamita definitivamente los puentes entre Ens Uneix y el PSPV, pero que también cohesiona al equipo de gobierno y aleja a Vicent Mompó, líder del PP, de la influencia de Vox.

El motivo último del reproche público a Enguix fueron sus “reiteradas declaraciones y maneras de proceder basadas en la arbitrariedad, el clientelismo y la amenaza política para atorgar las ayudas y los fondos públicos de la institución provincial”, según el PSPV. En concreto, los socialistas reaccionaron después de que Ens Uneix anunciara que paraliza la concesión directa de diez millones a los cinco mayores municipios de Valencia, una subvención muy esperada en Gandia, Paterna y Sagunt, gobernadas por el PSPV.

El choque, irónicamente, ha nacido de la búsqueda de un acuerdo. PP y Ens Uneix gobiernan en minoría y tienen los presupuestos prorrogados. Vicent Mompó busca marcar perfil propio en el nuevo PP postMazón, y para ello ha explorado un pacto transversal con el PSPV que le hubiera liberado del abrazo del oso de Vox: hubiera sido casi un hito en el actual clima de polarización en España.

Finalmente, los contactos fracasaron. El portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, plantó a Mompó un hora antes de una reunión y Ens Uneix recordó públicamente que sin presupuestos no habría subvenciones. Quizá la primera lección del ‘pacto’ que terminó en bronca es que la política actual no es escenario para gestos que saquen a los partidos de su zona de confort.

Si algo ha dejado claro el pleno de esta semana es que, si alguien lo dudaba, el PSPV y sus antiguos compañeros de partido de Ens Uneix no se soportan. Ya es una cuestión personal. Este jueves, el PSPV de Ontinyent acusaba a un concejal de Ens Uneix de “acosarle e insultarle por la calle”.

Durante los dos primeros años de legislatura el PSPV mantuvo la distancia con Ens Uneix después de que este decidiera pactar un gobierno provincial con el PP, dejando a sus antiguos compañeros de partido en la oposición. Había una puerta entreabierta a una moción de censura.

Hasta Diana Morant, líder del PSPV, lanzó guiños públicos y algún gesto de deshielo. Jorge Rodríguez llegó a verbalizarlo en abril de 2025, con Mazón en sus horas más bajas y el PP ‘boicoteando’ en las Corts la ILP que impulsaban para rebajar la barrera electoral.

En los últimos meses, pasado el tiempo de la unidad tras la dana, han arreciado los ataques, respuestas y reproches mutuos. Y ha subido de tono hasta llegar a esta reprobación. “El PSPV tiene una visión colonialista sobre Ens Uneix, como si fuéramos suyos, desde que les negó el gobierno. Le ha faltado grandeza para aprobar los presupuestos. Han actuado pendientes de Madrid, como un partido pequeño”, señalan desde Ontinyent, que afean al actual PSPV que incluso en los mandatos de Alfonso Rus, con las mayorías absolutas del PP, los socialistas negociaban y pactaban los presupuestos.

Como ‘cara b’ de esta reprobación, del pleno del martes sale un gobierno con pocas complicidades externas pero más cohesionado. Esa es la mejor noticia par Vicent Mompó. El fantasma de la moción de censura parece descartado de manera definitiva. “Nunca hemos tenido motivos para romper y ahora la relación ya es personal”, señalan en Ens Uneix. “Tres años de idilio”, dijo Mompó en el pleno, tras una defensa apasionada de Enguix, como la que hizo también la diputada del PP Laura Sáez.

Se casaron por dinero, pero ha surgido el amor. Bien regado, eso sí. En el ultimo pleno, Vall Ens Uneix rascó otro medio millón para uno de los municipios que gobierna en la Vall d’Albaida, Benissoda, a unos mil euros por habitante: “Hay un agradecimiento mutuo. Todo el mundo es serio y se ha cumplido. Hay respeto y cariño mutuo”.

La falta de sintonía con Vox

Siempre puede romperse el gobierno. No por una imposible moción de censura con el PSPV, pero Ens Uneix podría salirse y dejar al PP gobernando en solitario. La cuestión es que para eso tampoco tiene motivos. Sobre todo porque esta reprobación ha salido adelante gracias a la abstención de Vox, partido con el que Ens Uneix se ha enfrentado abiertamente. Esa censura libera al partido de Jorge Rodríguez del estigma de ‘complicidad’ con la derecha que pueda lastrarle en las próximas elecciones. Le recordará a PSPV y Compromís la unión de intereses con Vox.

Mompó, por su parte, también ha demostrado vivir cómodo sin la influencia de Vox, aunque justo en este momento los perfiles del PP que cotizan al alza son los que mejor lidian con sus socios estratégicos. El precio que pagará es que difícilmente podrá sacar adelante unos presupuestos en lo que queda de legislatura.

Los de Abascal no logran en la diputación tener la influencia de la que goza en casi todos los gobiernos del PP. Y le reprochan a Mompó que no haya contado con ellos para negociar unos presupuestos, aunque sí hubo algún contacto y reuniones en el despacho del presidente. “Vox le ha dado garantía de gobernabilidad pero ha preferido mendigar el apoyo de la izquierda, entrar en ese juego de chantajes”, “asuma las consecuencias de sus complejos”, dijo el portavoz.

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Salvo sorporesa, de aquí a mayo de 2027 PP y Ens Uneix deberían poder navegar cómodamente. Los presupuestos están prorrogados, pero son los de 2025, los mayores de la historia tras la dana, y de momento han podido sacar adelante todas las iniciativas en plenos maratonianos apoyándose en la gemoetría variable. Por eso, Ens Uneix da por "enterrada" la posibilidad de tener nuevas cuentas, aunque en el PSPV hay aún quien no cierra la puerta definitivamente.