Cuando un edificio empieza a hablar: EMAC® Grupo gana el Premio al Mejor Proyecto de Facility Management por BuildingEye® System

Los edificios se mueven, respiran, envejecen y responden a todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia está en poder escucharlos a tiempo. Esa es, precisamente, la idea que hay detrás de BuildingEye® System, la solución desarrollada por EMAC® Grupo que ha sido reconocida con el Premio al Mejor Proyecto de Facility Management en la X Edición de los Premios Nacionales Facility Management & Services.

El galardón reconoce la instalación de BuildingEye® System en el edificio municipal Las Naves de Valencia, un proyecto pionero que incorpora la monitorización estructural continua a la gestión operativa del inmueble. La entrega del premio ha tenido lugar durante el XIII Encuentro Facility Management & Services, donde Javier Juan, Project Manager de EMAC® Grupo, ha recogido el reconocimiento en representación de la multinacional dirigida por Emi y Nuria Boix.

El proyecto establece la predicción frente a la reacción en el mantenimiento de edificios como principal evolución. / E. G.

Tecnología para ver lo que normalmente no se ve

BuildingEye® System es un sistema inteligente de monitorización estructural que utiliza tecnología IoT para conocer el comportamiento real de un edificio. A través de sensores instalados en puntos estratégicos, especialmente en sus juntas estructurales, el sistema registra parámetros como movimientos, temperatura, humedad relativa, inclinaciones y vibraciones.

Toda esa información se envía a una plataforma digital desde la que se pueden consultar gráficas, visualizar el comportamiento del edificio en un modelo 3D y recibir alertas cuando alguno de los valores supera los umbrales establecidos.

Dicho de forma sencilla: BuildingEye® system detecta cambios de comportamiento prediciendo futuras patologías. Y esa capacidad de anticipación es clave para mejorar la seguridad, optimizar el mantenimiento, reducir intervenciones imprevistas y alargar la vida útil de las infraestructuras.

En el caso de Las Naves, la instalación se llevó a cabo en febrero de 2025 mediante la colocación de nodos de medición en las cuatro pasarelas del edificio. El proyecto se enmarca en la estrategia València Innovation Capital, impulsada por el Ayuntamiento de València, y es fruto de cuatro años de investigación desarrollados por EMAC® Grupo junto a la Universitat Politècnica de València.

De la junta estructural al dato

La innovación de BuildingEye® system no está solo en medir. Está en convertir un elemento constructivo pasivo en un activo con capacidad de comunicación autónoma para la gestión del edificio.

Ese salto es el que ha valorado el jurado de los Premios Nacionales Facility Management & Services: una solución capaz de conectar construcción, digitalización y mantenimiento predictivo en un entorno real, con aplicación directa para propietarios, técnicos, gestores de activos, arquitectos, ingenieros y responsables de mantenimiento.

Para EMAC® Grupo, este reconocimiento confirma una línea de trabajo que la compañía viene impulsando desde hace años: aplicar la tecnología a problemas reales del sector constructivo.

BuildingEye® system cuenta con la capacidad de detectar cambios de comportamiento, prediciendo así futuras patologías. / E. G.

"BuildingEye® System nace para aportar valor al propio sistema constructivo. Nos permite conocer mejor cómo se comporta un edificio, anticipar posibles incidencias y ayudar a tomar mejores decisiones durante su vida útil. Este premio reconoce el trabajo de muchas personas y refuerza nuestra apuesta por una construcción más segura, eficiente y sostenible", ha señalado Javier Juan, Project Manager de EMAC® Grupo.

Innovar también es cuidar mejor los edificios

El Facility Management vive un momento de transformación. La gestión de edificios evoluciona del mantenimiento reactivo al predictivo invirtiendo en herramientas y tecnología de IA, IoT, y análisis de datos para obtener resultados en eficiencia, sostenibilidad, decisiones basadas en datos y seguridad. En ese contexto, BuildingEye® System aporta una respuesta concreta: medir, interpretar y anticipar. Su aplicación en Las Naves demuestra cómo la tecnología puede integrarse en la gestión diaria de un edificio para mejorar su conservación y reducir riesgos.

Para EMAC® Grupo, el proyecto supone además un paso natural dentro de su trayectoria como empresa especializada en soluciones técnicas para el encuentro de materiales en proyectos constructivos. Una evolución que amplía el valor del detalle constructivo: de resolver el encuentro entre materiales a generar información sobre el comportamiento del edificio.

Con este premio, la compañía valenciana refuerza su apuesta por la innovación, la digitalización y la colaboración entre empresa, universidad y administración pública. Una apuesta que no busca innovar por discurso, sino desarrollar soluciones que puedan instalarse, medirse y aportar valor real en obra y en la gestión posterior del activo.