Vaivén
Ens Uneix recibe al alcalde de Almussafes expulsado por el PSPV en plena guerra con los socialistas
La diputación financia varios proyectos con un millón de euros de Almussafes, cuyo alcalde ultima un proyecto de partido independiente
En plena guerra con el PSPV, la vicepresidenta de la Diputación de València y diputada de Ens Uneix Natàlia Enguix, ha recibido este lunes a otro dirigente enfrentado con los socialistas. Se trata de Toni González, alcalde de Almussafes y exdirigente del PSPV, que ha sido expulsado del partido del puño y la rosa tras unas denuncias de acoso y el posterior choque con Diana Morant, secretaria general del partido.
En la reunión se habló de inversiones, según la nota emitida por la diputación. En concreto, sobre el nuevo retén de policía, la reforma del Parc Central, o la mejora en colegios. Enguix riega con un millón Almussafes. En total, el municipio va a disponer de casi tres millones de la institución provincial, si se suman los fondo del plan de inversiones a estas nuevas ayudas.
La foto tiene su miga: llega precisamente cuando hay una bronca de calado entre la oposición y Ens Uneix, partido a quien que acusan de bloquear ayudas a municipios socialistas. Además, estos meses se ha especulado con que González pudiera integrarse de alguna manera con Ens Uneix, ya sea como filial del partido o dentro la plataforma municipalista de partidos independientes que promueve Jorge Rodríguez. De momento, González está trabajando en lanzar su marca en solitario, Tot per Almussafes. Hace poco celebró una reunión de coordinación que reunió a más de cien personas.
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