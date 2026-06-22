Dos bañistas fallecen ahogados en Pilar de la Horadada y Torrevieja en las últimas 24 horas

Dos bañistas fallecieron ahogados este domingo por la tarde en el litoral sur de la provincia de Alicante, en dos zonas sin vigilancia de socorrismo en el momento de los sucesos. Un joven de 24 años, vecino de Balsicas (Murcia), en Torre Pacheco, murió en la playa de Mil Palmeras, en Pilar de la Horadada, unos cuarenta minutos después de finalizar el servicio municipal de salvamento. Horas antes, otro hombre fue rescatado inconsciente en la zona de calas de Torrevieja, un tramo sin dispositivo de socorrismo y considerado peligroso en caso de oleaje, sin que los servicios sanitarios pudieran reanimarlo.

El joven de 24 años que falleció ahogado el domingo por la tarde en la playa de Mil Palmeras -litoral norte de Pilar de la Horadada-, era de nacionalidad española y residía en la pedanía de Balsicas, en Torre Pacheco, de la vecina Región de Murcia. El aviso a los servicios de emergencia se produjo sobre las 19.42 horas, según señalaron a INFORMACIÓN fuentes municipales y confirmó este lunes el Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU), ante las graves dificultades que tenía el joven para salir del agua. Al lugar acudió de inmediato la moto de agua y varios socorristas que lograron sacar al bañista, aunque ya se encontraba en parada.

Fuera del horario

El ahogamiento se produjo fuera del horario de vigilancia y salvamento del servicio municipal de socorrismo en las playas. Esta zona de playa cuenta con ese dispositivo a diario desde el 15 de junio hasta las siete de la tarde.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil. El CICU movilizó una unidad del SAMU y otra de SVB que se desplazaron con equipo médico a la playa y que realizó al bañista maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no hubo respuesta y confirmaron el fallecimiento del joven. El levantamiento del cadáver se produjo en torno a las 21.30 horas.

Amarilla

Durante toda la jornada, según la empresa de gestión del socorrismo, Ambumar, ondeó la bandera amarilla de baño con precaución en el norte y centro de esta playa de Mil Palmeras. En la última semana, al calor y la calima se ha sumado el viento de levante lo que ha empeorado el estado de la mar. Durante todo el fin de semana, según las mismas fuentes municipales, los socorristas han estado "peleando" con los bañistas para evitar el baño en zonas donde ondeaba la bandera roja.

La playa de Mil Palmeras cuenta con unos quinientos metros de longitud, entre la desembocadura del río Nacimiento al sur y los primeros acantilados de Barranco Rubio, ya en Orihuela Costa. Es una playa abierta y arena blanca, muy apreciada por vecinos de toda la Vega Baja y la Región de Murcia.

En varias playas de Orihuela Costa y Elche, que gestiona la misma empresa, este domingo ondeó la bandera roja que prohibía el baño.

Torrevieja

También en la tarde del domingo, alrededor de las 17.30 horas, se produjo la intervención de los servicios de urgencia en la zona de las calas de Cabo Cervera, al sur de la playa del mismo nombre, en Torrevieja, tras el aviso de que una persona se encontraba inconsciente dentro del agua. Era otro joven, de 23 años y nacionalidad argelina.

Hasta el lugar, situado a la altura de la calle Comunidad de Madrid, se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico intentó reanimar al bañista con las prácticas de reanimación avanzada, pero no hubo respuesta y finalmente solo pudieron "confirmar su fallecimiento", según las mismas fuentes del CICU.

Peligroso

Esta larga zona de acantilados del litoral torrevejense es muy apreciada por los bañistas en temporada alta por quedar libre de masificación al ser menos frecuentada por los turistas, pero carece del servicio de vigilancia y socorrismo que establece del Ayuntamiento de Torrevieja en las playas. Es, además, un tramo de costa especialmente peligroso cuando el mar presenta oleaje. En esta zona, que adolece de falta de información pública para advertir tanto de la ausencia de los servicios de socorrismo como de su peligrosidad en situaciones de oleaje medio o fuerte, se han producido varios fallecimientos de bañistas por ahogamiento en los últimos años.

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Imprudencia, falta de información, desconocimiento de la zona... Forman parte de la estadística, de ese trágico conteo de cada temporada estival que pone el contrapunto al disfrute del ocio en los municipios turísticos. Pero, ante todo, son dos vidas truncadas, dos dramas familiares más en un domingo de playa.