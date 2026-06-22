II Premios Turismo
El Hotel Las Arenas reafirma su liderazgo en el turismo 'cinco estrellas'
Además de por su posicionamiento hotelero, también destaca por los eventos, el spa y la restauración
Ubicado frente a la playa de la Malva-rosa y convertido en uno de los grandes referentes de la hotelería de lujo en la Comunitat Valenciana, el Hotel Las Arenas combina la elegancia de un histórico balneario fundado a finales del siglo XIX con unas instalaciones de vanguardia y un servicio de excelencia reconocido internacionalmente. Su privilegiada ubicación junto al Mediterráneo, su oferta gastronómica, sus espacios dedicados al bienestar y su apuesta por la calidad lo han consolidado como un establecimiento de referencia en el sector turístico, una trayectoria que ahora ha sido reconocida con el premio a la «Mejor Cadena Hotelera 5 Estrellas» en los II Premios Turismo de Levante-EMV.
A lo largo de los años, el Hotel Las Arenas ha logrado consolidarse como uno de los establecimientos más emblemáticos de València, atrayendo tanto a visitantes nacionales como internacionales. Sus instalaciones, que integran habitaciones y suites con vistas al mar, amplios espacios para eventos, una cuidada oferta gastronómica y un exclusivo centro de bienestar con el spa, lo han convertido en un referente para el turismo vacacional, de negocios y de congresos.
El reconocimiento pone también en valor el papel que desempeñan los establecimientos de cinco estrellas en la dinamización de la economía turística y en la proyección internacional de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el Hotel Las Arenas ha contribuido a reforzar la imagen de València como un destino capaz de competir entre las principales capitales europeas del turismo de calidad.
Adaptación al sector turístico
Además de su excelencia en el alojamiento, el hotel ha destacado por su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del sector, incorporando criterios de sostenibilidad, innovación y mejora continua de los servicios, elementos cada vez más valorados por los viajeros.
Con este premio, los II Premios Turismo de Levante-EMV reconocen la trayectoria, el prestigio y la aportación del Hotel Las Arenas, fundado en 1898, al desarrollo de un turismo de calidad, consolidándolo como uno de los grandes referentes de la hotelería de lujo en España y como un símbolo de la excelencia turística valenciana.
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