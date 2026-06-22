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El incendio de un camión de basura obliga a cortar la A-3 en Xirivella

El fuego ha obligado a perimetrar la zona hasta asegurarla

Incendio de un camión de basura en la A-3 a la altura de Xirivella

Incendio de un camión de basura en la A-3 a la altura de Xirivella / DGT

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Íñigo Roy

Íñigo Roy

Un camión de basura se ha incendiado hace unos minutos en la A-3, en el kilómetro 351, a la altura de Xirivella, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias CICU.

Hasta el lugar se han desplazado una dotación de bomberos de Paterna, con sargento, y otra de Catarroja, que trabajan en la extinción del fuego.

Por el momento no ha trascendido si hay personas heridas ni el alcance de las posibles afecciones al tráfico. El fuego ha obligado a cortar durante unos minutos la autovía en sentido Madrid.

Incendio junto a la V-30 en Quart de Poblet

Incendio junto a la V-30 en Quart de Poblet

Francisco Calabuig

Otro incendio de vegatación en Quart de Poblet

Un incendio de vegetación se ha declarado en el término municipal de Quart de Poblet. Los servicios de emergencia han recibido el aviso y han activado rápidamente el protocolo correspondiente para controlar las llamas.

Para hacer frente a la situación, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado un dispositivo terrestre especializado. Entre los medios que ya se encuentran trabajando en el terreno destaca una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, que cuenta con el apoyo directo de una autobomba para el suministro de agua.

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Asimismo, al despliegue se han sumado de inmediato dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Los efectivos centran ahora sus esfuerzos en perimetrar el foco del fuego y asegurar las tareas de extinción en la zona afectada.

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