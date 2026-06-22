Moncofa, donde el Mediterráneo se saborea, se siente y se vive

Cintillo Premios Turismo 2026 / ED

Existen lugares que, más que explicarse, se sienten. Rincones donde el rumor de las olas acompaña largas sobremesas, donde las conversaciones se alargan al caer la tarde y donde cada paseo invita a mirar y descubrir con ojos de turista. Así es Moncofa, uno de esos destinos capaces de combinar lo mejor de la sencillez con la autenticidad de una tierra que ha sabido conservar su esencia. Por todo ello, el galardón con el que se alza en la segunda edición de los Premios Turismo 2026 de Levante-EMV no podía ser otro que Mejor Ocio y Gastronomía.

La propuesta gastronómica de Moncofa nace de una identidad profundamente ligada a su entorno. Sus productos parten del litoral y de campos cercanos para fusionarse en una cocina repleta de matices, en la que tradición y creatividad avanzan de la mano. Cada receta cuenta una historia distinta y es capaz de convertir la mesa en un espacio para descubrir sabores que son un fiel reflejo del alma mediterránea, pero desde una mirada actual y cuidada.

Mapa de la ubicación de Moncofa, Castellón.

Entre sus especialidades, el arroz - convertido durante años en símbolo de una herencia culinaria que se ha transmitido entre generaciones- ocupa un lugar privilegiado. Lejos de quedarse anclada en el pasado, la cocina local ha encontrado salidas para seguir evolucionando gracias al talento de profesionales que reinterpretan los ingredientes de siempre con nuevas técnicas y propuestas sorprendentes. El resultado es exquisito: una oferta gastronómica diversa, capaz de conquistar tanto a quienes buscan raíces como a quienes desean innovación.

Diversidad turística

Pero Moncofa también destaca por una forma de entender el ocio con calma, entre promesas silenciosas para poder disfrutar sin prisa. Sus espacios junto al mar, las rutas para caminar, los enclaves naturales y las zonas destinadas al deporte y al bienestar ofrecen múltiples maneras de desconectar y reconectar con el entorno. A ello se suma una programación dinámica de actividades culturales, exposiciones, conciertos y encuentros capaces de llenar de vida cada estación del año.

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Esta experiencia se completa con un patrimonio que emerge en cada recoveco: huellas de antiguas civilizaciones, construcciones históricas, museos y paisajes que revelan siglos de convivencia entre naturaleza y costumbres. Porque Moncofa es mucho más que un destino de costa; es un lugar donde la cultura, la gastronomía y el ocio se entrelazan para crear recuerdos duraderos, convirtiendo cada visita en una invitación tácita a regresar.