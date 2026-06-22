Naturem convierte la citricultura en un atractivo turístico

Cintillo Premios Turismo 2026. / ED

La promoción turística vinculada al territorio, la agricultura y el producto de proximidad ha encontrado en Naturem uno de sus principales referentes en la provincia de Castellón. La marca impulsada por la Cooperativa Sant Josep de Borriana ha consolidado en los últimos años un modelo que combina la puesta en valor del patrimonio citrícola, la sostenibilidad y la diversificación económica para proyectar la identidad de la ciudad más allá de sus fronteras.

Nacida coincidiendo con el 120 aniversario de la histórica cooperativa, Naturem representa una nueva etapa para la entidad, que ha ampliado su actividad más allá de la producción agrícola tradicional. Bajo esta nueva identidad corporativa, la cooperativa ha reforzado su apuesta por la alimentación de proximidad, las energías renovables, la recuperación de terrenos agrícolas y la divulgación del patrimonio local, configurando una propuesta orientada a generar nuevas oportunidades de desarrollo ligadas al territorio.

Mapa de la ubicación de Naturem.

Esta labor ha sido reconocida por los Premios Turismo de Levante-EMV, que han otorgado a Naturem el Premio Destino Azahar por su contribución a la promoción de uno de los paisajes y señas de identidad más representativos de la Comunitat Valenciana. El galardón distingue la capacidad de la iniciativa para transformar la tradición citrícola en un atractivo turístico y cultural, conectando a visitantes y residentes con una actividad que ha marcado la historia y la economía de Borriana durante generaciones.

Centro de Interpretación Citrícola

Uno de los proyectos que mejor ejemplifica esta apuesta es el Centre d’Interpretació Citrícola Naturem, inaugurado este año en una alquería restaurada de Les Alqueries de Ferrer. Este espacio nace con el objetivo de divulgar la historia de la citricultura de la Plana, preservar la memoria agrícola del territorio y acercar al visitante la importancia de este cultivo en la configuración del paisaje y la identidad local, integrándose además en la oferta turística de la ciudad.

La apuesta de la cooperativa por el territorio también se refleja en iniciativas como el proyecto Nuleta, centrado en la puesta en valor de la variedad 'clemenules' y en el impulso de una futura Denominación de Origen Protegida. A ello se suman proyectos de experimentación agrícola, recuperación de campos abandonados y promoción de cultivos alternativos.

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Junto a su actividad agrícola, Naturem ha impulsado proyectos relacionados con la transición energética, entre ellos la Comunidad Energética Local de Borriana y diversas instalaciones fotovoltaicas. Con cerca de 4.000 socios y una profunda implantación en la ciudad, la entidad se ha consolidado como una herramienta para proyectar la imagen de Borriana desde una perspectiva sostenible, innovadora y estrechamente vinculada a sus raíces y a la defensa de su patrimonio agrícola.