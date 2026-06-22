El Palacio de Congresos dispara la llegada de visitantes de alto valor

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Con un gasto medio entre tres y cuatro veces superior al del visitante vacacional, el turismo de reuniones de ha posicionado como un segmento estratégico para la Comunitat Valencia. En teste contexto, el Palacio de Congresos de València se ha consolidado como uno de los principales motores del turismo de negocios en la autonomía, con una actividad que solo en el último año ha dejado un impacto económico en la ciudad que ronda los 95 millones de euros.

El recinto diseñado por el prestigioso arquitecto Norman Foster e inaugurado en 1998, está en su mejor momento, y así lo avalan las cifras del último ejercicio. A lo largo de 2025 el recinto acogió 105 eventos que reunieron a 115.000 participantes, generando alrededor de 95.000 pernoctaciones. Un balance que supone uno de los mejores ejercicios de su historia y que confirma la tendencia ascendente de una infraestructura que ha sido reconocida por el diario Levante-EMV con el Premio Business Travel en la segunda edición de los Premios Turismo.

La buena evolución del Palacio de Congresos de València se apoya en el fortalecimiento de su posicionamiento internacional dentro de la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), con cerca de la mitad de la actividad procedente de mercados exteriores, lo que refuerza la capacidad de la ciudad para competir en el circuito global de grandes congresos y convenciones.

Los congresos continúan siendo el principal eje de su actividad, representando más del 70 % de la facturación anual. A ello se suma una estrategia de captación activa que ha permitido que más de la mitad de los eventos celebrados en 2025 se hayan cerrado con años de antelación, aportando estabilidad al calendario y garantizando un flujo constante de visitantes a la ciudad. Además, el recinto ha experimentado un crecimiento significativo en la celebración de convenciones, que se han triplicado respecto al año anterior, con la participación de grandes empresas y organizaciones internacionales.

Optimizar el impacto del turismo

Pero más allá de su actividad congresual, el Palacio de Congresos ha reforzado en los últimos meses su papel como infraestructura estratégica al servicio de València a través de proyectos como Zentropy MICE, que busca fórmulas para optimizar el impacto del turismo de congresos en beneficio directo de la ciudad, o el plan municipal de Sandbox Urbano, que ha convertido el espacio en un laboratorio para iniciativas de innovación y emprendimiento.

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En paralelo, la inversión de 1,4 millones de euros en 2025 ha permitido impulsar una estrategia de modernización basada en la innovación tecnológica y la sostenibilidad, orientada a mejorar la experiencia de los usuarios y la eficiencia del edificio. Todos estos avances consolidan al Palacio de Congresos como una infraestructura clave, no solo para atraer turismo de negocios y generar riqueza, sino también como un espacio estratégico para la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo urbano de València.