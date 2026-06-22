Pérez Llorca pide las urnas tras la condena a Ábalos: "Es el principio del fin del 'sanchismo'. No queda otra que convocar elecciones"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que la condena del Supremo al exministro socialista José Luis Ábalos y a Koldo García a 24 y 19 años de prisión respectivamente por delitos relacionados con la corrupción supone "ahora sí", el "principio del fin del 'sanchismo' en España y en la Comunitat Valenciana". El jefe del Consell ha instado a Pedro Sánchez, siguiendo la estela de su presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, a que adelante las elecciones generales para "acabar con la pesadilla".

Pérez Llorca, en unas declaraciones remitidas por la Generalitat, ha tratado de unir a Ábalos con la actual líder del PSPV, Diana Morant. El exministro fue número dos de la lista del PSOE al Congreso por Valencia, que encabezó Morant, y eso ha valido al jefe del Consell para recalcar esa cercanía, situando a Ábalos como "mano derecha" de la secretaria general del PSPV y también de Sánchez.

Con todo, y también en la misma línea que Feijóo, ha insistido en la necesidad de convocar elecciones pero sin mencionar la moción de censura. "Hoy asistimos, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y en la C. Valenciana. A Pedro Sánchez no le queda otra que convocar elecciones y acabar con esta pesadilla", ha reclamado.

El president ha indicado que la sentencia "representa el modus operandi del PSOE en España y en la C. Valenciana" y "habla por sí sola", ha dicho recordando los 24 años de prisión impuestos a Ábalos. "Cuando se dio la moción de censura contra Rajoy el ponente fue Ábalos y estuvo fundamentada en la corrupción. El PSOE quería venir a cambiar las cosas y se ha demostrado que quería aprovecharse de las instituciones y sacar provecho propio", ha afeado.

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El popular ha resaltado otro aspecto que le "preocupa mucho": las críticas del PSOE a la judicatura. "El PSOE no ha cambiado de actitud. A cada imputación, los socialistas salen a cuestionar a los jueces o a la justicia", ha señalado centrando el tiro de nuevo en Morant. Ha acusado a la ministra y líder del PSPV de "poner en cuestión a los jueces". Y al PSOE de "no pedir perdón, no asumir su responsabilidad y seguir defendiendo lo indefendible".