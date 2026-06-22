Premios, actos y viajes a casa en plena dana: el Consell siguió con su agenda pese a las alertas, rescates y cierres por las inundaciones

El peligro de inundaciones se advertía desde primera hora de la mañana en las portadas de la prensa aquel 29 de octubre y el propio president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, parecía ser consciente cuando a las 8.15h advirtió a sus consellers en el grupo de Whatsapp que compartían, al menos para que informaran «con detalle» e inundaran «de datos a los medios». «Da imagen de control», les dijo, «desprende sensación de estar alerta que te cagas, y la gente le calma, que es lo importante». Los miembros del Consell cumplieron con la instrucción a rajatabla: informaron de las incidencias a lo largo de la jornada pero continuaron con sus agendas incluso conociendo los problemas de las inundaciones y alertas matutinas notificadas por la entonces consellera Salomé Pradas, quienmás tarde aseguró haber estado «sola» al frente de la emergencia.

Ya a las 8.16h, había informado a sus compañeros del nivel 1 de emergencia en la Ribera Alta. «Es donde está pegando más fuerte», justificó. El último mensaje del president en el grupo fue para advertir a Pradas de que tenía «una errata» en su tweet donde informaba, entre otras cosas, de la alerta roja de Aemet. Fue las 8.53 horas, justo antes de entrar al pleno del Consell, al que acudieron todos los miembros del Gobierno excepto la consellera de Interior y la de Turismo, Nuria Montes.

Allí «se dijo que estaba la situación complicada», según reconoció en el Congreso el conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. Pero su homólogo en Educación, José Antonio Rovira, quiso dar carta de normalidad a la alerta roja un año después: «Ocurre muchas veces », declaró en su comparecencia. En pleno Consell, Rovira envía al grupo una publicación de Instagram del PSPV sobre la vinculación de Mazón con la corrupción de las ITV. Nadie contesta. Al poco tiempo, informa de los 59 municipios que ya habían cancelado sus clases y Pradas envía un informe, el primero de aquel día con hora de las 10.15h, donde ya hay rescates en la Ribera Alta, el cierre de los puertos de Valencia y Sagunto y cortes en Metrovalencia por las inundaciones. Mus, que durante la mañana informa de hasta 32 incidencias en las carreteras por inundaciones y desprendimientos, dijo que eran «habituales». «Si coge el informe del lunes pasado, tendrá un mapa muy parecido», justificó.

«No hay alertas hidrológicas»

En este contexto, las agendas siguen. La consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, se desplaza hasta su despacho en la Ciudad Administrativa y Mazón acude con Montes a la recepción del certificado turístico de Aenor en el Palau (10.45h). De ahí sale aquella foto mordiendo el título, como una medalla. Al acabar, una hora después, comparece ante los medios para leer el informe de Pradas, a esa hora ya desactualizado: «De momento no hay información de que la hidrología esté dando problemas»; «hasta el momento no tenemos ninguna alerta hidrológica», repite. Tres minutos antes, Emergencias la había decretado en el Magro y media hora después, lo haría en el barranco del Poyo.

A las 11.32h, Pradas había actualizado las alertas y había informado en el grupo de una residencia inundada en Carlet aunque la situación estaba «controlada». Según Camarero, estuvo «preocupada por la residencia» y habló con la alcaldesa por si había nuevas incidencias, y durante la mañana desde la Conselleria se llamó «a todas las residencias de las zonas afectadas». A las 12.30h, Mus y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, presentan las nuevas bases cartográficas del Institut Cartogràfic Valencià (ICV).

Es a las 12.53h cuando se activa el vehículo oficial del conseller de Educación para llevarle de vuelta a Alicante, donde reside. Primero, Rovira dijo que «tenía agenda» allí aquella tarde, a las puertas del puente, aunque más tarde alegó «cuestiones personales y familiares» y justificó que lo hizo con una «falsa tranquilidad» por la información existente hasta el momento. La Universitat de València (UV) había cancelado sus clases pero él, segun declaró, no lo sabía. A los pocos minutos de empezar el trayecto, actualiza la información de su conselleria y, acto seguido, Pradas informa: «Acabamos de decretar la alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo (sic), en coordinación con la CHJ». Nadie responde. Rovira dijo desconocer también aquella alerta.

La «revolución hidrológica»

La última aparición de Mazón se produjo a las 13.45h, junto con Camarero y la consellera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino, en un acto con la patronal y los sindicatos en el Palau, donde el president cuestiona el cierre de colegios. Más tarde, hacia las 14.30h, se traslada hasta el reservado de El Ventorro para comer con la comunicadora Maribel Vilaplana. Para entonces, Pradas ya había pedido la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Utiel y se había desplazado hasta Carlet junto con su ‘número dos’, Emilio Argüeso, que notifica a un grupo aparte con la consellera de Servicios Sociales que los barrancos de la Ribera «están a punto de colapsar».

A las 15.17h, Montes comunica por el chat del Consell: «Tenemos inundada e inutilizada la ITV de Utiel. Activado el plan de contingencia». Nadie responde. Justo acaba de empezar la inauguración del Encuentro de Jóvenes Cooperativistas Españoles con la presencia del conseller de Agricultura y tres cuartos de hora después, Mus acude al funeral de la familiar de una alto cargo de su conselleria. Pradas, al frente de la emergencia, convoca el Cecopi para las 17 h por las inundaciones en Utiel -muchos, también la jueza de la dana, creen que ya demasiado tarde- mientras el caudal en el Poyo había descendido a mínimos sin que, a partir de ese momento, nadie lo vigilara. La alerta hidrológica seguía vigente.

Al Cecopi se conecta Camarero, según dijo, para interesarse por sus centros que se pudieran verse afectados, pero apenas está 40 minutos hasta que abandona la reunión para acudir a la entrega de premios de Sostenibilidad Responsable de la CEV junto a Mus, quien al poco de empezar envía un mensaje al grupo sobre el cierre de un tramo de Metrovalencia. «Ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros en Picassent», apunta mientras Mazón ultima su sobremesa antes de acompañar al aparcamiento a Vilaplana, cuyo ticket señala las 19.47h.

Llegada esa hora, Camarero ya ha vuelto a su despacho y el conseller de Infraestructuras intenta, sin éxito, acceder al centro de mando de FGV. Durante todo ese tiempo, el chat vive un extraño silencio sepulcral: son las peores horas de la dana y el Cecopi ultima los detalles del ES Alert, que se envía a las 20.11h. Ni se menciona en el grupo.

Noticias relacionadas

Mazón acude al Cecopi 17 minutos después y se le tiene que explicar la situación. Es entonces cuando se empiezan a agolpar mensajes: Montes y Merino informan de personal atrapado, Camarero alerta de residencias inundadas «sin que puedan llegar los bomberos» y Mus habla de 30 personas aisladas en la sede de FGV, entre ellos altos cargos. Hace aparición por primera vez Marciano Gómez, el conseller de Sanidad, a las 20.37h: «Hospital de Alzira y Requena aislados, múltiples centros de salud inundados». Veinte minutos después, se envía el segundo SMS. El caos hace tres horas que está desatado en la ‘zona cero’