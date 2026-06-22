La primera ola de calor en la Comunitat Valenciana arranca con cuatro incendios

Antes de dar comienzo a la primera ola de calor del verano, que según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está prevista para hoy lunes y que se alargará hasta el miércoles, durante el último fin de semana ya hubo cuatro conatos de incendio repartidos en la Comunitat Valenciana: el primero en Camporrobles, el segundo en Estivella, el tercero Quart de les Valls y un último en Santa Pola. Todos ellos se produjeron durante el domingo, tal y como informamos desde Levante-EMV gracias a la información proporcionada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la GVA a través de la red social 'X'.

Mapa de riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana. / Centro de Coordinación de Emergencias GVA

En un fin de semana con la vista puesta en la subida de los termómetros y la alerta naranja por el riesgo de incendios en toda la Comunitat Valenciana, se pidió a la ciudadanía que extremara las precauciones y se protegiera del calor extremo, especialmente en las horas clave del día.

Ayer por la mañana, se declaró un incendio de vegetación en Camporrobles, en la comarca de Utiel-Requena, para el que fue necesario emplear un medio aéreo, tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat y tres autobombas. Emergencias lo dio por extinguido a las 16.51 horas.

5 medios para el incendio en Estivella

Posteriormente, el Centro de Emergencias alertó a las 14 horas de un incendio de vegetación declarado en el término municipal de Estivella, en la comarca del Camp de Morvedre. Este fue el fuego que contó con una mayor afección de toda la provincia durante la jornada, pues se movilizaron cinco medios aéreos y dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, apoyadas por una autobomba.

Bomberos trabajan para extinguir el incendio declarado en Estivella / Consorcio Provincial de Boberos de Valencia

Para una mayor prevención, Emergencias informó a las 15.16 horas de que, a petición de los dos aviones anfibios movilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica, la Autoridad Portuaria de Valencia cerró el puerto de Sagunt. Además, la Policía de la Generalitat cortó el acceso a la N-234 como medida preventiva por la evolución del incendio. Asimismo, el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, se movilizó hasta el Puesto de Mando Avanzado del incendio para conocer de primera mano los trabajos del dispositivo de extinción. Este se dio por extinguido a las 17 horas.

El secretario autonómico de Emergencias, Fernando Lasheras, en Estivella. / GVA

En Quart de les Valls se produjo el tercer conato de incendio, también en la comarca del Camp de Morvedre sobre las 16 horas en el que se movilizó un medio aéreo, pero se dio por extinguido a las 19.30 horas.

Incendio de vegetación en Quart de les Valls, durante la tarde del domingo 21 de junio. / L-EMV

El último, en Santa Pola

El último aviso de la jornada se produjo en Santa Pola, ya en la provincia de Alicante, con un incendio que afectó a terreno forestal. Para su actuación, el Centro de Coordinación de Emergencias movilizó una unidad de medio aéreo con unidad helitransportada, tres unidades de bomberos forestales y una autobomba, y dos dotaciones de bomberos. A las 20.50 horas, Emergencias informó que se había dado por controlado, según las actualizaciones de los bomberos de la Diputación de Alicante.

Recomendaciones

Ante la subida de temperaturas debido a la temporada estival, Emergencias recuerda beber agua, mantener el interior de tu hogar fresco, y no dejar a las mascotas ni a ninguna persona dentro del coche. La Aemet activa hoy a partir de las 12 horas el aviso por la ola de calor y se extenderá hasta el miércoles, notando el jueves un ligero descenso en las temperaturas.