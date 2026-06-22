Caso Koldo
El PSPV replica con Mazón y viejos condenados del PP tras la sentencia de Ábalos: "El PP no puede dar ni una lección"
El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha denunciado así "el cinismo" del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, después de que este haya pedido elecciones anticipadas.
La sentencia condentatoria para el que fuera ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, ha caído como una losa en la actualidad de la Comunitat reavivando la petición de elecciones anticipadas del Partido Popular. Sin embargo, los socialistas valencianos han replicado señalando los casos de corrupción de los 'populares' remontándose a condenas de expresidents de la Generalitat como Eduardo Zaplana o José Luis Olivas. El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha denunciado así "el cinismo" del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, por "atreverse a valorar la sentencia del caso Koldo cuando el PPCV lleva acumuladas más de 185 condenas por corrupción".
“El PP no puede dar ni una sola lección sobre corrupción. Y a Juan Francisco Pérez Llorca no le consentimos ni una, ni media, ni ninguna”, ha continuado Mascarell, “porque está al frente de un partido que acumula más de 185 condenas por corrupción en la Comunidad Valenciana”. Según el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Llorca "no puede hacerse ninguna foto con los anteriores presidentes de la Generalitat del Partido Popular" porque "unos han sido condenados por corrupción, como Eduardo Zaplana o el fallecido José Luis Olivas; otros como Francisco Camps vieron como condenaron a su entorno por corrupción, mientras que Mazón está atrincherado tras su condición de aforado para no tener que declarar ante la juez de la dana", ha explicado Mascarell.
“Lo que tiene que hacer Pérez Llorca es expulsar del PP a Carlos Mazón", ha dicho. "Es indecente que Mazón siga sentado en las Corts, que cobre un salario público y tenga medios públicos a su disposición”, ha dicho el dirigente socialista, “tras estar demostrado que estaba en el Ventorro mientras la gente moría”. Para Mascarell, es "impresentable" que Pérez Llorca pretenda dar lecciones sobre cómo actuar contra la corrupción o que pida elecciones generales anticipadas, "sobre todo cuando él premia la irresponsable gestión de la Dana y se ha negado a dar voz a los valencianos tras la dimisión de Mazón".
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