El Roig Arena sitúa a València en el mapa de los grandes eventos

Cintillo Premios Turismo 2026 / ED

Concebido como un «proyecto de ciudad», el Roig Arena se ha consolidado como un nuevo polo de atracción cultural en el la Comunitat Valenciana. Un hito que ha alcanzado en tiempo récord gracias a una extensa programación que combina eventos deportivos, grandes conciertos y citas corporativas.

Los datos hablan por sí solos. Más de 1,3 millones de personas han asistido a alguno de los 200 eventos deportivos, musicales, de entretenimiento y corporativos que ha acogido en sus primeros nueve meses de funcionamiento. Una cifra que no tardará en crecer teniendo en cuenta que el pabellón ya cuenta con 70 conciertos programados que se celebrarán en los próximos meses.

En este contexto, el Roig Arena ha sido distinguido con el premio a Mejor Oferta en Grandes Eventos en la segunda edición de los Premios Turismo de Levante-EMV.

Entre los múltiples factores que hacen al Roig Arena merecedor de este reconocimiento destaca su oferta amplia y diversa, que ha conseguido situar a València en el circuito de las grandes giras musicales y eventos internacionales. Su capacidad para atraer conciertos de primer nivel, competiciones deportivas y encuentros corporativos convierte al pabellón en un potente reclamo turístico para la ciudad.

Así lo acredita el hecho de que una cuarta parte de las entradas vendidas en el primer cuatrimestre correspondan a asistentes de fuera de la Comunitat Valenciana, demostrando su capacidad para generar desplazamientos y atraer visitantes que, además de acudir al evento, consumen alojamiento, restauración y otros servicios turísticos.

Reseñable también es su repercusión en la economía local, un factor que está considerado como uno de los principales indicadores del éxito de una infraestructura. En el caso del Roig Arena, las estimaciones sitúan su impacto económico en torno a los 150 millones de euros, una cifra que evidencia su capacidad para dinamizar sectores como la hostelería, el comercio, el transporte o la restauración. Y es que cada concierto, partido o convención genera actividad económica que se extiende mucho más allá de las paredes del recinto.

Mucho más que un pabellón

Además, su oferta estable y desestacionalizada, con eventos durante los doce meses del año, permite atraer visitantes de manera constante y contribuye a reducir la estacionalidad turística. Precisamente esta capacidad para mantener un flujo continuo de actividad es especialmente valiosa para el sector turístico.

Exterior del Roig Arena. / Jorge Gil - Europa Press

El galardón también reconoce la dimensión estratégica de una infraestructura concebida como mucho más que un pabellón. Con una inversión de 400 millones de euros e inspirado en las principales arenas internacionales, el Roig Arena ha sido diseñado para situar a València en el circuito de los grandes eventos europeos y reforzar su competitividad frente a otros destinos.

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En conjunto, el Roig Arena representa una nueva forma de entender el turismo de eventos: una infraestructura capaz de atraer visitantes, generar riqueza, proyectar la imagen de València en el exterior y convertirse en un motor permanente de actividad económica y cultural para la ciudad.