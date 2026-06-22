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Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana

Conoce los mejores spots para ser testigo del acontecimiento

Mejores zonas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en la Comunitat Valenciana

Mejores zonas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en la Comunitat Valenciana / ECLIPSES COMUNIDAD VALENCIANA

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Lucía Ros

El 12 de agosto la Comunitat Valenciana tiene una cita importante con el cielo gracias al increíble evento del que seremos testigos: un eclipse total del Sol. Se trata del primer eclipse solar total visible en la España peninsular desde hace más de un siglo, así que es una ocasión que uno no puede perderse.

El eclipse podrá verse de forma total en la provincia de Castellón y en la mitad norte de la provincia de Valencia, pero para Alicante será como un eclipse parcial aunque de gran magnitud. Te dejamos con las localizaciones perfectas dentro de la Comunitat Valenciana para ver el eclipse solar, teniendo en cuenta qué tanto se verá en cada una y cuanto durará el fenómeno.

Dónde ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana

Puntos oficiales por el Plan de Gestión del Eclipse Solar Total de la Generalitat Valenciana para una observación segura y espectacular del fenómeno:

Castellón

Duración del eclipse: 1 min y 35 segundos

Totalidad: 100%

Puntos de visión:

  • Benassal: Ermita de Sant Cristòfol
  • Castellón de la Plana: Playas de Castellón
  • Peñíscola: Parking de Disuasorio

Valencia

Duración del eclipse: 1 min y 2 segundos

Totalidad: 100%

Puntos de visión:

  • Aras de los Olmos: Partidas rurales de Cerrao Santo e Higueruela
  • Macastre: Castillo de Macastre
  • Puçol: Playa de Puzol
  • Utiel: Pico del Remedio
  • València: Playa de la Malvarrosa

Alicante

El eclipse solar de esta ocasión no se podrá ver en su totalidad en la provincia de Alicante, ya que la franja de oscuridad del 100% pasa justo por el norte de la Comunitat Valencia, dejando a Alicante fuera de ella por escasos kilómetros. Pero eso no significa que se no vaya poder disfrutar de este acontecimiento histórico en la provincia.

Puntos de visión:

  • Dénia: Parque Natural del Montgó
  • Xàbia: Cabo de San Antonio o Playa del Arenal
  • Alcoi: Mirador de Pilatos en la Sierra de Aitana (catalogado como el mejor mirador técnico de la provincia, según Tres Eclipses)
  • Alacant: Castillo de Santa Bárbara

Pero no desesperes si no puedes acudir a alguna de las localizaciones recomendadas oficialmente, puedes ver en la página oficial de eclipses de la Generalitat la visibilidad del eclipse en tu localidad con un mapa interactivo con la información más completa y funcional.

Horario del Eclipse

El comportamiento exacto del eclipse y, por tanto, el horario de sus diferentes etapas hasta su totalidad (o lo que se podrá ver de ella) varía según desde donde se vea:

Castellón

Inicio de la parcialidad: 19:35 h

Eclipse total: 20:31 h

Fin: 20:32 h

Valencia

Inicio de la parcialidad: 19:38 h

Eclipse total: 20:32 h

Fin: Puesta de sol a las 21:01

Alicante

La franja de totalidad del eclipse no cruzará la provincia de Alicante, por lo que no se puede hablar de un eclipse total.

Inicio de la parcialidad: 19:40 h

Punto máximo del eclipse: 20:34 h

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Fin: 21:00 h

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