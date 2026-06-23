Los bomberos forestales denuncian que falta personal en plena ola de calor: “Se van a dar situaciones complicadas si tenemos un incendio gordo”

Las unidades helitransportadas las conforman, básicamente, los bomberos que van en helicóptero y controlan los incendios desde el aire. Cuando el fuego empieza a extenderse por terreno forestal, en teoría, los helicópteros deben salir de sus bases dotados con un equipo de ocho bomberos: tres de ellos deben “desestibar” el “bambi”, es decir, la bolsa o depósito que alberga el agua que se vierte sobre el fuego. El resto, en tierra y en coordinación con el helicóptero, deben abrir una senda alrededor del fuego para aislar la llama.

Pero la realidad, hoy, es otra y, en plena ola de calor, muchas unidades helitransportadas están saliendo con tres bomberos en total para todas esas tareas: del vertido de agua a la azada y la tijera. Es la denuncia que hacen fuentes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), la empresa pública de bomberos de la Generalitat. “Con tres personas no da”, lamentan estas fuentes. Y añaden que lo que ocurre en las helitransportadas es solo un ejemplo de la falta de personal en todo el cuerpo, un problema estructural que puede desembocar en situaciones de riesgo extremo en plena ola de calor. “Se van a dar situaciones complicadas si tenemos un incendio gordo”, advierten.

Según los cálculos de los sindicatos, la empresa pública de emergencias, necesitaría una plantilla de 1.400 trabajadores para poder operar con seguridad y solo cuenta con 800. Eso, a pesar de que, en abril de 2025 el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, prometió ampliar la cobertura a las 24 horas del día durante los 365 días del año gracias a la implantación del denominado tercer turno, para el que se contratarían, dijo, 257 bomberos más.

¿Y el tercer turno?

El tercer turno está, eso sí, en vigor, pero estas mismas fuentes de la parte laboral denuncian que al Consell “le daba igual cómo se implantara”. Por eso es por lo que creen que el tercer turno se inició mucho antes que el refuerzo de personal, lo que dio lugar al “sinsentido” de que, durante meses, hubo turnos con solo dos personas y algunas unidades tuvieron que refundirse temporalmente en una nueva para ganar efectivos.

Archivo - Helicópteros de los bomberos trabajan en labores de extinción de un incendio forestal en una imagen de archivo. / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Finalmente, el refuerzo ha llegado en forma de personal interino, que denuncian que ha desembarcado tarde respecto a años anteriores. Lo ha hecho durante el mes de mayo, con lo que creen que la formación que podrán recibir antes de que empiece lo peor del verano será demasiado reducida. Los bomberos de refuerzo solían incorporarse en septiembre o en febrero, para que tuvieran unos meses de “precampaña” para ir formándose. Ahora, entran a las puertas de las olas de calor y el riesgo máximo por incendios forestales. “Entramos en la temporada de máximo peligro”, advierten.

Además, queda la duda sobre el futuro de esos bomberos interinos en el cuerpo. “Ahora volvemos a la misma empastrada de la que veníamos: gente interina incorporada a través de bolsas de urgencia que veremos qué va a pasar con ellas”, indican fuentes de los tres sindicatos. La temporalidad es uno de los principales problemas del cuerpo y CSIF, CCOO y UGT están a la espera de una nueva oferta pública de empleo, pero con la incertidumbre de cuándo llegará.

Una “chapuza” en las unidades helitransportadas

El refuerzo es especialmente insuficiente en las unidades helitransportadas, donde solo se han incorporado seis personas en toda la Comunitat Valenciana. En esas unidades, un colectivo de un centenar de personas repartidas entre seis bases, los sindicatos denuncian una cierta “chapuza”. Explican que no se reservó presupuesto para hacer efectivo el tercer turno y por lo tanto se ha optado por “reorganizar el servicio un poco y hacer una chapuza; quitar personal de algunos otros sitios y ponerlos ahí”.

Redacción Levante-EMV

En definitiva, se están cubriendo esos refuerzos con los bomberos de las unidades terrestres, a los que se les pagan horas extras, pero carecen de parte de la formación específica en medios aéreos. Debería haber ocho bomberos por día en cada base helitransportada, y ese grupo de ocho debería ser el que saliera a sofocar cada incendio pero, hoy, hay en realidad cuatro como máximo por unidad.

Un 10% menos de presupuesto

La situación del cuerpo de bomberos ha llegado también a la política. Este fin de semana, la diputada Paula Espinosa, de Compromís, denunciaba que, en los presupuestos de la Generalitat que están en proceso de aprobación, la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales pierde cerca de un 10% de presupuesto respecto al año anterior. “Pero el problema no es solo el recorte; el problema es que tampoco ejecutan aquello que presupuestan”, añadía.

En concreto, se refirió a la partida destinada a la restauración de infraestructuras de prevención de incendios de zonas afectadas por la dana, que disponía de 78 millones de euros en el presupuesto de 2025, tramitados por la vía de emergencia. “Los datos de ejecución son alarmantes, casi un 41% del presupuesto continúa sin ejecutarse y solo se ha pagado un 36% de las actuaciones previstas”, denunciaba la diputada. El Consell, señaló, vuelve a presupuestar para 2026 más de 67 millones para la misma finalidad y por el mismo procedimiento de emergencia.

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“Si no han sido capaces de ejecutar adecuadamente 78 millones, ¿qué garantías ofrecen que ejecutarán los 67 millones previstos? ¿Qué planificación existe? ¿Qué calendario? ¿Qué resultados concretos se han logrado? El gobierno del PP está usando la figura del procedimiento de emergencia en una forma de gestionar decenas de millones sin planificación ni control”, criticó.