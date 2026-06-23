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Los bomberos trabajan en un incendio declarado en un vertedero de Caudete de las Fuentes

La evolución es "positiva" y se prevé que los efectivos de bomberos sigan trabajando durante las próximas horas en un fuego que se ha declarado sobre las 17.10 horas

Incendio

Incendio / CONSORCIO

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EP

València

Efectivos de Bomberos trabajan para sofocar el fuego en un incendio declarado en la tarde de este martes en un vertedero de Caudete de las Fuentes (Valencia).

Para sofocar el fuego del incendio, que se ha declarado sobre las 17.10 horas, están trabajando cuatro dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, dos unidades de Bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un agentes medioambiental y un medio aéreo. Según fuentes del Consorcio, la evolución es "positiva" y se prevé que los efectivos de bomberos sigan trabajando durante las próximas horas.

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