La Comunitat Valenciana vivirá la "segunda noche de San Juan más calurosa desde que hay registros"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la de este martes "probablemente sea la segunda noche de San Juan más calurosa desde que hay registros" en la Comunitat Valenciana, "si no la que más", con una mínima de 23 grados.

Así lo han explicado este martes el delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de Climatología de la delegación, José Ángel Núñez, en una rueda de prensa para tratar el resumen climático de la primavera 2026, el balance de los primeros meses del año hidrológico y la predicción estacional para el verano.

Los expertos han detallado que esta noche de San Juan no se esperan lluvias, y que aunque las temperaturas en la Comunitat Valenciana están siendo estos días "menos extremas" que en otras zonas de España o el continente, siguen siendo "excepcionales para estas fechas".

La noche de San Juan más cálida en la Comunitat Valenciana desde que hay registros fue la de 2003, en un año que estuvo marcado por una gran ola de calor que afectó a la Europa occidental. La mínima fue de 25 grados en Valencia y de 24,5 grados en Castellón y Alicante.

Las previsiones para esta noche indican una mínima de alrededor de 23 grados. "Es una mínimas muy alta" que solo supera la que aquel año en una noche de San Juan. Además, los expertos han puntualizado que estos 23 grados se darán previsiblemente al amanecer y serán la temperatura más baja, pero que a las 23 horas, cuando las personas estén de celebración en las playas, los termómetros pueden marcar los 26 o 27 grados.

"Tenemos un calor diurno y nocturno excepcional para estas fechas, probablemente no vaya a ser más cálida que la de 2002 pero seguramente la segunda en el ranking", ha explicado Núñez, antes de detallar que la máxima para este martes oscila entre los 33 y 34 grados en la Comunitat Valenciana.

Además, Núñez ha explicado que, el año pasado, los cinco días principales de las fiestas de Fogueres (del 20 al 24 de junio), se alzaron como "las fiestas de Fogueres más cálidas" desde que hay registros. "Y este año probablemente se superen los registros del año anterior", ha avanzado.

"Ligero descenso" en los próximos días

En cuanto al resto de la semana, se espera un "ligero descenso" de las temperaturas en la segunda mitad de la semana. Ahora, se está viviendo el "pico de la ola de calor". Frente a las máximas de unos 33-34 grados que se esperan este martes en el territorio valenciano, el viernes serán de entre 30 y 32 grados, con lo que los termómetros bajarán entre dos y tres grados. Los descensos se notarán más en el interior de la Comunitat Valenciana.

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No obstante, los meteorólogos han advertido que "la semana que viene apunta a otro ligero aumento, no tan intenso como el de esta semana".