La frialdad de Feijóo con Llorca llena de dudas al PPCV: "No sabemos si hay una clave política o es otra cosa"

La visita de Alberto Núñez Feijóo a Valencia, la primera en meses, dejó más dudas de las que ya flotaban (y no eran pocas) en el PPCV sobre el futuro de la organización y sus liderazgos antes de este regreso del líder nacional. Un reencuentro que se produjo este sábado tras desmontar el cordón de seguridad por la dana y superar la crisis en torno al Consell de Carlos Mazón.

Sin embargo, su silencio sobre el actual president y líder interino del partido, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en el almuerzo organizado por el PP de Vicent Mompó fue atronador, dejando la candidatura del de Finestrat en el aire y abonando el terreno a especulaciones. En un momento de crisis total del PSOE y zafarrancho de combate entre los populares, más que dar certezas (o al menos pistas), Feijóo sacó su versión más gallega y se hizo el sueco en Sueca, municipio de la Ribera Baixa que acogió el acto.

La indefinición del jefe de filas en un momento en el que todo el PPCV afilaba los oídos en busca de mensajes que leer entre líneas no se entiende como una casualidad, según múltiples dirigentes del partido consultados por este diario. La víspera se había ‘proclamado’ candidato a la alcaldía de Alicante al cuestionado Barcala, y Feijóo sabía que sus palabras se pasarían por el microscopio. No hubo improvisación. El presidente nacional leyó su intervención en un telepromter. Fue un silencio deliberado.

"Podía haber sido más cariñoso"

De ahí que todos los dirigentes del PPCV consultados admitan diferente grado de desconcierto ante esa frialdad de Feijóo con Llorca, así como cierta intención del presidente nacional, consciente del peso de sus palabras. "Podía haber sido más cariñoso", añade un dirigente apuntando que su carácter gallego y el contexto nacional pueden haber influido. Otra indica que la "indefinición" fue "a propósito" y entiende que las proclamaciones de líderes autonómicos serán tras verano. "Ahora no tocan", agrega esta fuente, que sin embargo no se atreve a vaticinar con seguridad que será Llorca ni si lo será vía congreso o dedazo.

La opción de una designación directa pasando por encima de los militantes gana cuerpo. Lo deslizó el número dos del PP, Miguel Tellado, en Alicante hace unos días y lo comparten voces del partido aunque líderes como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, exigen un congreso regional para legitimar la nueva era del PPCV y la nueva correlación de fuerzas. "El congreso regional no está claro, pero que habrá designacion tras verano sí. Y Juanfran tiene muchas papeletas. No todas, pero muchas", señala un cargo popular valenciano.

¿De qué duda Feijóo?

Lo que nadie tiene claro son los motivos que llevan a Génova a seguir en el diván. Y cuando no hay certezas, prenden los rumores, como que Feijóo habría cenado el viernes, víspera del almuerzo, con un alto cargo del partido y conocedor de sus interioridades. Un cargo que ni era Llorca, ni la alcaldesa Catalá, ni el presidente provincial, Vicent Mompó.

"No sabemos si hay una clave política o es otra cosa", señala uno de los consultados. Entre las hipótesis ante ese silencio, hay quien señala a lo más prosaico: los números no convencerían en Génova. Y eso que el Palau puso en circulación una encuesta propia, con el PP ya recuperándose tras tocar fondo, y disparándose el bloque PP-Vox a los 57 diputados (la mayoría está en 50), con 37 del PP y 20 de Vox. Son cifras que algunos empiezan a cuestionar.

Otra cuestión que podría haber incomodado a la dirección nacional son las prisas por presentar a Llorca como el candidato de facto, con campaña publicitaria incluida en vallas en carreteras o el buzoneo de folletos puerta a puerta con su rostro.

En este sentido, se habría frenado el reparto de materiales con el rostro del president a las cientos de sedes municipales del partido, aunque como es lógico algunas agrupaciones ya tienen colgado el retrato de ‘Juanfran President’ junto al del alcalde o candidato local. "Se han generado expectativas en el entorno que no eran necesarias. No hace falta una confirmación ahora del president", defiende una fuente que admite "nervios" en el equipo de Llorca esperando alguna señal en un acto que, apunta, estaba diseñado para "normalizar" la presencia de Feijoo en la C. Valenciana.

"De bilateralidad, nada"

En el ámbito de la gestión, Llorca está haciendo su trabajo con Vox. Ha encarrilado los presupuestos con el socio estratégico pero también se ha encontrado con la resistencia del sector educativo. Y ha protagonizado un encuentro simbólico que puede haber incomodado a Génova, que sostiene un frente férreo con las autonomías y en contra el Gobierno.

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Llorca, atrapado entre la disciplina de partido y los intereses estratégicos de los valencianos, solicitó una reunión y recibió en el Palau nada menos que al ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, en un momento en que el Gobierno busca un tanto político a través del nuevo modelo de financiación. Y aunque Llorca mantuvo su negativa a negociar tras la reunión, Feijóo lanzó un recordatorio nítido en su visita del sábado: “De bilateralidad, nada”.