Opinión | El videoanálisis de Alfons Garcia
“¿Puede el Gobierno continuar como si nada después de la condena a Ábalos? Pregúntense qué responderían si fuera un ministro del PP”
El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia comenta la condena a 24 años de prisión al exdirigente socialista valenciano José Luis Ábalos en su último videoanálisis. “En las últimas horas -dice- se está haciendo hincapié (mucho) en dos aspectos relevantes de la sentencia del Tribunal Supremo. Uno es la elevada pena de cárcel” al exministro (24 años) en comparación con las de otros casos de corrupción y otros delitos. El asesinato, por ejemplo, se castiga con entre 15 y 25 años.
El periodista lanza una pregunta: “¿Es más peligroso para el conjunto de la sociedad el que ha matado o el que ayuda a corroer el funcionamiento de las instituciones y, con ello, el marco de convivencia, libertades e igualdad que nos hemos dado?”
En este sentido, explica Alfons Garcia, la sentencia dedica bastantes páginas a destacar “los efectos nocivos de la corrupción sobre la confianza en el sistema. Así, la condena a Ábalos quiere devenir de algún modo en ejemplarizante. No es extraño si se tiene en cuenta la cantidad de casos de corrupción de gobernantes que encadena la democracia española”.
El subdirector del diario hace referencia también a la ausencia de pena de prisión para el empresario corruptor, Víctor de Aldama, decisión que cuestiona, ya que no ha existido un arrepentimiento como tal del acusado.
“En todo caso -advierte-, estos elementos no deberían ocultar ni maquillar la suciedad de los hechos, que reflejan con claridad un comportamiento corrupto”.
Garcia concluye con una reflexión sobre si el Gobierno del que Ábalos era miembro destacado hasta 2021, “mientras participaba en corruptelas desde su ministerio, puede continuar adelante como si nada”. El subdirector del diario invita a responder con una pregunta: “Lo más fácil para contestar es preguntarse qué responderían si se tratara de un ministro y un Gobierno del color político contrario”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- Corte total de la A-23 en sentido Teruel y de la A-3 hacia València por dos camiones accidentados
- Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
- Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
- Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo
- Profesores y víctimas de la dana reciben a Llorca, Feijóo y a los populares en Sueca