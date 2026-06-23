Una sucesión de ocho incendios activa la alerta en Valencia y Castellón en una jornada de riesgo alto por el fuego

La Comunitat Valenciana vivió este lunes una jornada crítica por el riesgo de fuego. El nivel alto de preemergencia por incendios forestales, decretado en prácticamente todo el territorio a excepción del litoral de Valencia, se materializó en una cadena de incidentes concentrados en las provincias de Castellón y Valencia.

Durante todo el día, los servicios de emergencia desplegaron un intenso dispositivo terrestre y aéreo, reforzado por los vuelos de vigilancia preventiva estipulados en el Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), logrando contener los diferentes focos antes de que pasaran a mayores.

Vuelos de vigilancia preventiva estipulados en el Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). / Emergencias

Despliegue en Castellón ante seis focos

La provincia de Castellón encadenó una sucesión de seis incendios de vegetación en apenas unas horas. Uno de los puntos que mayor preocupación generó fue la Muntanyeta de Vinarós, al declararse el fuego en una zona forestal. Allí, los bomberos consiguieron perimetrar las llamas tras movilizar una dotación del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana (una de ellas helitransportada), un coordinador forestal y dos médios aéreos (un helicóptero y un avión).

En Santa Magdalena de Pulpis, otro incendio junto a una granja afectó a un cultivo abandonado, obligando a elevar el dispositivo inicial hasta dos unidades terrestres y una helitransportada de Bomberos Forestales, una autobomba, un helicóptero, un coordinador forestal y una dotación del Consorci Provincial de Bombers de Castelló para sofocar el avance del fuego.

El término municipal de Benicarló también activó las alarmas en el Puig de la Nau, donde Emergencias coordinó un dispositivo integrado por tres unidades terrestres y una helitranspotada de Bomberos Forestales, una autobomba, un médio aéreo varias dotaciones del Consorci Provincial de Bombers de Castelló y un agente medioambiental, contando además con el apoyo de la Policía Local en la zona afectada.

Imágenes de los incendios en Nules y Burriana de este lunes. / Mediterráneo

Paralelamente, en Nules, el humo de un incendio de vegetación llegó a coordinar temporalmente la circulación en las vías cercanas antes de ser sofocado por una unidad helitransportada de Bomberos Forestales, un médio aéreo y una dotación provincial.

En Burriana se produjo otro incendio, que se solventó gracias a la intervención de dos unidades forestales terrestres, dos autobombas y la Policía Local. Finalmente, en Benlloc, donde el fuego de un camión en la CV-156 se propagó a un campo de cultivo abandonado. Este último incidente fue completamente extinguido tras la intervención del parque de Plana Alta y dos unidades de Bomberos Forestales.

Dos incendios en Valencia

La provincia de Valencia también sufrió complicaciones, y registró dos incidentes en los accesos a la ciudad. Por un lado, se declaró un incendio de vegetación junto a la V-30, en el término municipal de Quart de Poblet. El Centro de Coordinación de Emergencias activó de inmediato el protocolo de extinción para evitar que las llamas afectaran a las infraestructuras colindantes.

El dispositivo terrestre especializado estuvo compuesto por una unidad de Bomberos Forestales con una autobomba, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y la Policía Local de Quart de Poblet. Posteriormente, se incorporaton otras dos dotaciones de Bomberos de Valencia, logrando cercar el fuego.

Francisco Calabuig

Por otro lado, la autovía A-3 sufrió retenciones a la altura del kilómetro 351, en el término municipal de Xirivella, debido al incendio de un camión que transportaba basura. El siniestro obligó a cortar por completo la autovía sentido Madrid durante unos minutos para permitir el trabajo seguro de las asistencias. Hasta el lugar se desplazaron una dotación de bomberos del parque de Paterna, junto a un sargento, y otra del parque de Catarroja, quienes realizaron tareas de extinción del vehículo y aseguraron la calzada.