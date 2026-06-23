El juzgado de la dana mantendrá la cantidad de funcionarios pese al fin de los refuerzos

Finalmente, los juzgados de Catarroja contarán con una plantilla similar a partir del próximo 30 de junio. Es la fecha en la que la Conselleria de Justicia, dirigida por Nuria Martínez, pondrá fin a 200 puestos de refuerzo ocupados por interinos para estabilizar dichas plazas en juzgados de la Comunitat Valenciana, entre ellos los de Catarroja, donde se investiga la causa de la dana. Aunque en un principio saltaron todas las alarmas ante la posibilidad de que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, se quedara sin ocho manos hasta la estabilización de cuatro plazas, a la postre no será así. La Conselleria asegura cuatro funcionarios para el Tribunal de Instancia de Catarroja, que ocuparán los mencionados puestos por diferentes vías.

El procedimiento habitual para la sustitución en estas plazas exige, por este orden, que se ofrecieran para ser ocupadas en comisión de servicios, recurrir a bolsas de interinos o, en último término, sacarlas a concurso de traslados. Siguiendo este procedimiento, los cuatro puestos que estaban en el aire, se han conseguido cubrir a partir del 30 de junio. Según ha podido confirmar Levante-EMV, uno de los puestos fue solicitado por un funcionario en comisión de servicios -podrá ocuparlo durante un año y otro prorrogable- mientras que para los otros tres, el juzgado ha pedido que se mantengan los interinos que ya trabajaban en ellos. Esto implicaría que la mayoría del equipo de refuerzo de los servicios comunes del Tribunal de Catarroja seguirá donde hasta ahora, por lo que se espera que la afectación a la causa de la dana sea mínima, tal como había asegurado la consellera de Justicia.

Martínez garantizó tras saltar la polémica que la jueza de la dana que se mantendrían los funcionarios y que la jueza seguiría contando "con los mismos recursos materiales y humanos con los que ha contado hasta la fecha, así como con el mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en condiciones y con los medios adecuados". Así, aseguró que "en ningún momento" se iba a quedar sin ninguno de los funcionarios. De este modo, no se cumplirán así los peores miedos de la instructora, que está liberada de otras cuestiones para centrarse exclusivamente en esta investigación y que veía en el fin de los refuerzos un golpe a la diligencia con que se estaba llevando a cabo desde hace año y medio.

De hecho, Ruiz Tobarra criticó que la Conselleria no prorrogara los refuerzos y recordó que quedaba "por practicar un importante número de declaraciones testificales": en total, 109 declaraciones. Ello sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, que sumaban unos 50, y cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que realiza la LAJ. Por ello, advirtió de que el juzgado dejaría de transcribir las declaraciones de los testigos ante la falta de manos porque, a su juicio, la "supresión" supondría "inevitablemente una gran dilación en la instrucción teniendo en cuenta que la letrada de la administración de justicia (LAJ) y las funcionarias" afectadas estaban "trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025", por lo que son "conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo". Una decisión que hace dos semanas revocó la Audiencia Provincial al considerar que se basaba en "un futurible". y que, aunque se llegara a perder a esas funcionarias, procedería "activar todos los mecanismos gubernativos para conseguir remover los obstáculos que pudieran dificultar la rápida cobertura de las plazas que hubieran quedado vacantes".

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También el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se había pronunciado para presionar a la Conselleria de Nuria Martínez y la sala de gobierno exigió que adoptara "las medidas necesarias" para garantizar la continuidad de las funcionarias asignadas a los juzgados de Catarroja, "preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”, dada “la especial transcendencia” que tiene para el “adecuado funcionamiento” de este órgano judicial la continuidad de los refuerzos. Finalmente, todo apunta a que será así.