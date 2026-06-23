Mompó y Pérez se alían... con el ‘tabalet’ y la ‘dolçaina’

Las incursiones de personalidades políticas en festejos tradicionales suele dejar imágenes poco habituales, alejadas del formalismo en el que habitualmente se mueven. Y Sant Joan no está siendo una excepción. Multitud de dirigentes de todo el espectro ideológico se dejan ver estos días por Alicante y tratan de mostrarse como uno más, adoptando los códigos de los ‘festeros’.

Tal vez por eso, los presidentes provinciales del PP en Alicante y Valencia, Toni Pérez y Vicent Mompó, sorprendieron este fin de semana exhibiendo sus dotes musicales con dos instrumentos típicamente valencianos, el ‘tabalet’ y la ‘dolçaina’. Mompó, encargado de la percusión, tenía pendiente una visita a Fogueres y aprovechó para interpretar junto a Pérez, a los vientos, un clásico de las charangas como el ‘No volem cap’.

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El ‘tabalet’ y la ‘dolçaina’, además de una seña de identidad autóctona, son dos instrumentos que maridan a la perfección, como también lo hacen últimamente los dos líderes provinciales, cuya buena sintonía en un momento de incertidumbre orgánica no está pasando desapercibida en el equipo de Juanfran Pérez Llorca, según ha podido saber este Vaivén.