Noche tórrida en València: "Dormir así es casi imposible, me he despertado a las 5:00 de calor"

Calor de día y también de noche. La de ayer fue la segunda noche más calurosa de la temporada y eso se ha notado, y mucho, en los termómetros que apenas han bajado de los 25 grados en muchos puntos de la Comunitat Valenciana.

Más allá de la cifra, este calor tiene un impacto directo en el bienestar y el descanso de los ciudadanos. Manuel es vecino de Torrent. Cuenta que ha dormido con la ventana abierta pero reconoce que el bochorno nocturno le ha afectado hasta tal punto de que se ha despertado del calor: "No quiero dormir con el aire en marcha. Abrí la ventana y refrescó pero dormir con este calor es casi imposible. A las 5:00 me he despartado de calor y he tenido que salir al balcón".

Máximas de 40 grados

Durante la jornada de ayer, lunes 22 de junio, se alcanzaron los 40 grados en Sorita según los datos de Avamet. Esta localidad de Els Ports registró la temperatura más alta de la jornada. Villena, por su parte, superó los 39 grados en algunos puntos, y Morella o Vilafamés alcanzaron los 38 grados.

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La ola de calor esepra sus peores horas este martes con máximas que alcanzarán de nuevo los 40 grados en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meterorología (Aemet) avisó de valores que superan los 34 grados en el litoral. Si bien no se están registrando los valores extremos de otras zonas de España o Europa, las temperaturas de entre 33 y 34 grados en el litoral son muy altos para una sitaución sin viento de poniente, según explican.