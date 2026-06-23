El PSPV ve "desproporcionada" la condena a Ábalos y la compara con delitos de sangre: "22 años a Maje y 18 años a los padre de Asunta"

El PSPV considera que los 24 años de prisión impuestos por el Supremo al exministro valenciano José Luis Ábalos son "desproporcionados" si se comparan con otras penas aplicadas a los autores de delitos de sangre, que han sido condenados a menos tiempo de cárcel. El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha puesto ejemplos: "22 años a Maje (condenada por el asesinato de su marido) o 18 años a los padres de Asunta (declarados culpables también por el asesinato de su hija)".

Muñoz ha cumplido el protocolo primero y ha dicho "respetar las decisiones judiciales". También que Ábalos "pague" por sus actos. Pero ha querido apuntar algunas "consideraciones" sobre el caso del exministro y otras causas judiciales que vienen afectando al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

En primer lugar se ha referido a la "proporcionalidad" de la justicia, contraponiendo los "24 años a Ábalos" frente a los "22 años a Maje" o los "18 años a los padres de Asunta". "Creo que la proporcionalidad también habla de la justicia", ha apostillado.

Muñoz también ha lamentado la "sensación de impunidad" que se traslada con el perdón del Supremo a Víctor de Aldama, el comisionista que no entrará en prisión ni tendrá que devolver lo cobrado de la trama de forma fraudulenta. "A Aldama le sale a devolver. Corrompe y no devuelve las comisiones ni entra en prisión", ha lamentado socialista sobre el "nuevo faro moral de la derecha".

El síndic del PSPV también ha deslizado sospechas con los tiempos del proceso, en este caso muy rápido. Lo ha comparado con las "décadas" que tardó la sentencia a Rodrigo Rato o la "todavía pendiente" de Cristóbal Montoro, ambos exministros con el PP.

Con todo esto encima de la mesa, Muñoz ha defendido que tiene la "sensación" de que "no hay control sobre las maniobras" de la justicia y que "se está cumpliendo aquello de 'el que pueda hacer que haga'" de José María Aznar.

"Da la sensación de que apoyar a este gobierno tiene como consecuencia que te investiguen", ha añadido, en referencia a una investigación abierta al PNV, aliado parlamentario de Sánchez en buena parte de la legislatura y sobre todo, dique a una eventual moción de censura.

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"Los progresistas estamos en alerta", ha añadido Muñoz, insistiendo en su "respeto" por las decisiones judiciales pero que ha añadido: "No podemos ser ingenuos ante la situación de la justicia española. No es edificante y hay muchas críticas que hacer".