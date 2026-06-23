Un accidente en la A-3 y más de 8 kilómetros de retención marcan el tráfico en València esta mañana del 23 de junio
Según la DGT, un accidente en la A-3 a la altura de Quart de Poblet ha generado dos kilómetros de retenciones y dos carriles cortados
Tráfico denso esta mañana del 23 de junio en las entradas y salidas a València. Las principales carreteras que unen la ciudad con el área metropolitana se ven congestionadas por el tráfico habitual de primera hora de la mañana, presentando más de 8 kilometros de retenciones en total. La carretera más afectada es la entrada a València por la V-30 con casi 4 kilometros de retención.
Otra de las carreteras afectadas por el tráfico es la A-3 a la altura de Xirivella que presenta un tráfico lento con 2 kilometros de retención, algo habitual a primera hora de la mañana. Cabe recordar que en este punto de la carretera ayer se produjo el incendio de un camión de la basura que obligó a cerrar por unos minutos el tráfico en este punto.
La A-7 acumula dos kilómetros de tráfico denso entre Manises y Paterna en dirección Barcelona. En la CV-35, la congestión se repite en el tramo entre San Antonio de Benagéber y Paterna sentido Valencia, también con dos kilómetros afectados.
La V-31 registra retenciones entre Sedaví y la ciudad, con dos kilómetros de demora en sentido Valencia, mientras que la CV-36 suma un kilómetro adicional en el acceso a la capital. Los conductores que entren por la V-21 encontrarán un kilómetro de tráfico lento a la altura de Alboraya.
Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado esta mañana de un accidente en la A-3 a la altura de Quart de Poblet que ha obligado a cortar el carril derecho y central. El incidente ha generado 2 kilómetros de retenciones.
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