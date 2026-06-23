La Comunitat Valenciana afronta otro verano "muy cálido" y con noches tropicales persistentes

La Comunitat Valenciana vivirá un verano "muy cálido", con temperaturas "por encima de lo normal", continuando con la tendencia de los veranos de los últimos años, noches tropicales que no bajarán de los 20 grados y lluvias "por encima de lo normal y en forma de tormentas". Así lo han asegurado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de Climatología, José Ángel Núñez, durante una rueda de prensa en la que ha presentado el resumen climático de la primavera de 2026, el balance de los primeros meses del año hidrológico 2025-2026 y la predicción estacional para el verano de 2026.

Según Tamayo, este verano, con más del 60 % de probabilidades, "vamos a tener temperaturas superiores a las normales" y, en cuanto a la lluvia, las precipitaciones en verano no son las más importantes del año y suelen ser en forma de tormentas y bastante repartidas.

"La probabilidad, con un 50 %, es que tengamos lluvias por encima de lo normal, aunque estará muy condicionado por la presencia de tormentas. Julio y la primera quincena de agosto no son meses en los cuales llueva mucho, y en junio hemos tenido tormentas pero bastante repartidas", ha indicado.

El cuarto abril más cálido desde 1950

La primavera climática de 2026 —los meses de marzo, abril y mayo— ha sido "muy cálida", la novena más cálida desde 1950, con una temperatura media de 14,7 grados, 0,8 grados superior a la climatología de referencia (13,9).

También ha sido muy húmeda, la vigésimo sexta primavera más húmeda desde 1950, y la precipitación acumulada ha sido de 167,1 litros por metro cuadrado, un 16 % superior al promedio climático del periodo 1991-2020 (143,9 l/m²).

Por meses, marzo tuvo un carácter frío, con la anomalía fría más acusada en la Comunitat desde febrero de 2023, mientras que abril fue muy cálido —el cuarto abril más cálido desde 1950—, y mayo fue cálido, aunque la primera quincena fue muy fría y húmeda y la segunda, muy cálida y seca.

Tamayo ha destacado que el calentamiento del aire está dando lugar a un calentamiento de la temperatura del agua del mar y que, con una anomalía de temperatura del aire tan acusada tanto en abril como en las últimas semanas de mayo, la temperatura superficial del mar Balear en el trimestre primaveral ha sido la más alta desde, al menos, 1940, con una anomalía de 1,2 grados por encima de lo normal.

Casi el 60 % de la lluvia acumulada se concentró durante dos temporales en la primera quincena de marzo. Abril fue muy seco, mayo más húmedo y junio está teniendo un carácter muy seco

Según Núñez, el mar está cada vez más cálido y el año pasado se superaron por primera vez los 27 grados en junio, casi se llegó a los 28, y este año probablemente se volverán a superar porque ya se registran 26 grados, mientras que las brisas son cada vez más débiles y secas.

Esto tiene como consecuencia el calor persistente, con brisas bastante inhibidas y noches tropicales con mínimas muy altas.

De hecho, antes del 24 de junio, la cifra de noches tropicales —aquellas en las que la temperatura no baja de 20 grados— ha sido este año de 15 en Alicante, 11 en Castellón y 19 en València. "Estamos en los valores máximos y con noches poco confortables".

Viandantes en el Parterre el verano pasado. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Según Núñez, la probabilidad de tener temperaturas extremas en España se ha multiplicado por cinco. Mientras que entre los años 50 y 80 los días de calor extremo suponían un 5 %, ahora representan un 25 %.

En cuanto a precipitaciones, el trimestre ha sido muy húmedo en las tres provincias, con un superávit del 34 % en Alicante, del 28 % en Castellón y del 7 % en Valencia, y casi el 60 % de la lluvia acumulada se concentró durante dos temporales en la primera quincena de marzo. Abril fue muy seco, mayo más húmedo y junio está teniendo un carácter muy seco.

Año hidrológico

Con los datos hasta el 22 de junio, el año hidrológico que comenzó el 1 de octubre de 2025 está teniendo un carácter húmedo, con un 23 % más de precipitación que la media normal.

A falta de menos de una semana para finalizar junio, durante el semestre se han acumulado 501,1 l/m², cuando lo normal sería 407,1 l/m².

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Casi todo el territorio presenta superávit pluviométrico en el actual año hidrológico, salvo la Marina Baixa y zonas del interior norte de Valencia e interior sur de Castellón.