Las "vías de solución" a la huelga autonómica de médicos, más cerca, aunque se prevé "intensificar el tono" en Madrid

CESM-CV ve "vías de solución" a la huelga autonómica planteada para reclamar mejoras en las laborales de médicos tras realizar avances en la negociación con la Conselleria de Sanidad en algunas de sus demandas, como en las 35 horas, las guardias, los traslados o la formación. Por contra, advierten de que el conflicto con el Ministerio por el Estatuto Marco se ha "enquistado" y "habrá que intensificar el tono" de las protestas.

Así, lo ha señalado el presidente del CESM-CV, Alejandro Calvente, a la salida de la segunda reunión del comité de huelga con responsables de la Conselleria de Sanidad, tras la mantenida el pasado 21 de mayo, para negociar sobre las 19 medidas que reclaman a la administración autonómica.

Al respecto, han evidenciado "un buen talante y una buena predisposición" por parte de Conselleria y si "hay algunos puntos en los que todavía estamos alejados en otros en los que no parece tan difícil llegar a una definición de acuerdo".

Los responsables del sindicato médico han entregado su contrapropuesta después de haber analizado la que la Administración les presentó y desde Conselleria se han comprometido a analizarla con "agilidad" y a convocarle a "la mayor brevedad posible" para tratar de alcanzar un acuerdo antes de verano y "no tener que llegar a unas movilizaciones en septiembre". De este modo, quieren evitar "el enquistamiento" del conflicto como ha ocurrido "por desgracia" con el ministerio, que "no tiene de momento visos de solucionarse".

Entre los puntos de avances está la implantación de las 35 horas para facilitar la conciliación de la vida de los profesionales médicos y facultativos. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha insistido hoy mismo en que la nueva jornada será "una realidad el 1 de enero del 2027".

Además, han acercado posturas en el número de guardias, y también se han registrado avances en el concurso de traslados, aunque "hay que seguir negociendo". "Es importante para que los profesionales no se sientan encasillados y unidos a un centro en el que no se pueden mover porque eso bloquea que acudan a sitios de difícil cobertura", ha señalado.

Asimismo, han consensuado revisar los incumplimientos del acuerdo sobre los MIR que puso fin a la huelga de residentes hace cinco años. No obstante, hay puntos en los que "las posturas están más alejadas y seguiremos negociando".

Mejoras

"Lo que queremos son mejoras para que los profesionales se queden en la Comunitat Valenciana y no se nos vayan, para que la salud de los profesionales no se ponga en peligro y para poder atender a los pacientes como se merecen, que es al final lo que nosotros queremos", ha recalcado.

Por contra, ha señalado que seguirán "luchando" en el ministerio contra un anteproyecto "nefasto" del Estatuto Marco. "Mientras parece la negociación aquí tiene vías de acercamiento está claro que en Madrid vamos a tener que intensificar el tono de las reivindicaciones", ha señalado.

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El pasado viernes concluyó la quinta semana de huelga nacional intermitente contra el anteproyecto de Estatuto Marco y la tercera semana de huelga autonómica por la mejora de las condiciones laborales de médicos y facultativos. Desde el inicio de los paros se han suspendido un total de 404.000 actos en la Comunitat Valenciana.