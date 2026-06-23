Víctimas de la dana llevan al Congreso la petición de retirar el aforamiento a Mazón para que sea juzgado

Diferentes asociaciones de víctimas de la dana se han desplazado este martes hasta el Congreso de los Diputados para exigir la retirada del aforamiento al que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, todavía diputado del Partido Popular en Les Corts Valencianes. Representantes de varias asociaciones se han concentrado a las puertas de la Cámara Baja para reivindicar lo que llevan pidiendo desde que se produjo la tragedia y, sobre todo, desde que Mazón dimitiera como jefe del Consell y mantuviera su acta en la cámara autonómica, que han materializado en un recurso de amparo al Tribunal Constitucional con el objetivo de que pueda ser juzgado en el tribunal de instancia de Catarroja por su papel en la gestión de la emergencia de aquel 29 de octubre.

Los representantes, que han recibido el apoyo de diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y Podemos, han acusado a Mazón de hacer un "uso espurio" del aforamiento, manteniendo el escaño exclusivamente para evitar ser investigado en la causa judicial que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La abogada de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Miriam Salmerón, ha recordado precisamente han interpuesto una demanda de amparo al Tribunal Constitucional como respuesta a la negativa del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a investigar a Mazón. Una petición que ya presentaron hace poco ante la sede del alto tribunal valenciano.

"Hemos probado que hace un uso espurio de su escaño como diputado, así como que no hay un nexo funcional entre los delitos que se le imputan y su acta de diputado", ha explicado la letrada. Asimismo, aunque haya considerado "muy positivas" las comisiones del Congreso y del Senado sobre la dana, ha mantenido que necesitan que el expresidente "se siente como investigado en Catarroja". Salmerón también ha criticado la actuación del Alto Tribunal en la causa, puesto que considera que "ha usurpado funciones propias de una audiencia provincial y sus funciones como tribunal de competencia a la jueza" Nuria Ruíz Tobarra, responsable del caso, cuando rechazaron investigar a Mazón en el pasado mes de abril.

Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha sostenido que el Constitucional "tiene el deber de atender a las víctimas" y que esta se trata de "una oportunidad histórica" de priorizar a las víctimas ante "un privilegio como es el aforamiento". Además, ha apelado a la empatía de los miembros al mostrar esperanza en que "las personas que conforman ese tribunal entiendan el dolor y entiendan la situación de los familias de las víctimas mortales que día a día recuerden que faltan".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, Álex Carabal, ha deslizado que el PP debería solicitar el acta de quien fuera su líder en Valencia hasta el pasado noviembre. Carabal ha criticado que más de un año después aún queden "vídeos en un cajón", en referencia a los mensajes descubiertos el pasado 11 de junio en los que Mazón trasladaba a sus consejeros que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas"; y ha aseverado que están "casi en el punto de inicio, o peor".

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Sobre ello, Ernesto Martínez, de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, se ha cuestionado sobre cuántas mentiras se han ocultado y ha ironizado al respecto: "Ya que pensábamos que no se podían superar, pues se han superado". Al ser interpelado por el desaforamiento de Mazón, Martínez ha dicho que, si al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont se le ha quitado el acta para juzgarle por el 'procés', por qué no se hace lo mismo con el 'popular' cuando "está más que probado que tenía una responsabilidades que no cumplió". Finalmente, Toñi García, cuyo marido e hija fallecieron en la dana, ha insistido en que "se sigue sin asumir responsabilidades" por la catástrofe y ha señalado a Mazón por que "se ríe delante de la cara de todo su pueblo valenciano" al no asistir a su escaños en las cortes autonómicas "por el que se le paga".