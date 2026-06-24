La bajada de ratios de Infantil que ofrece el Ministerio dejaría las aulas de 0-1 años con cuatro alumnos

Aulas de cuatro alumnos como máximo en los grupos de 0 a 1 años en el primer ciclo de Educación Infantil. Es lo que ha propuesto el Ministerio de Educación a los sindicatos en una oferta de ratios para este nivel de enseñanza, que había quedado fuera de la propuesta de futura ley de ratios, que aún puede encallar al carecer de mayoría suficiente. En una nueva reunión, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha planteado este miércoles a los sindicatos esta propuesta para la Educación Infantil de 0 a 3 años, una propuesta que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha elaborado a partir de las peticiones que los propios sindicatos realizaron en la reunión mantenida el pasado 10 de junio.

En concreto, las nuevas ratios -número máximo de alumnado por aula- para Infantil quedarían de la siguiente forma: en las aulas de entre 0 y 1 años, habría un número máximo de cuatro alumnos por aula. Por su parte, en los grupos de entre 1 y 2 años, habría una ratio máxima de seis estudiantes por clase. En cuanto a las aulas de entre 2 y 3 años, la ratio máxima será de ocho alumnos por aula.

No se necesitaría una mayoría parlamentaria

En caso de salir adelante, esa propuesta, que tendrá efectos tanto en centros públicos como privados, comenzaría a aplicarse en el curso 2027-2028 y se extendería de forma progresiva hasta el curso 2030-2031.

Por su parte, para el segundo ciclo de Infantil, se ha planteado una ratio de 20 niños por profesor y comenzaría a aplicarse en el curso 2027-2028.

Imagen de archivo de la entrada a un centro educativo / Redacción Levante

La bajada de ratios se realizaría vía modificaciones en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Para modificar esa norma no será necesario que el Gobierno consiga la mayoría parlamentaria que sí necesita en el Congreso de los Diputados para aprobar la ley que bajaría las ratios en Primaria y la ESO. De salir adelante esa otra ley, haría decrecer las ratios a 22 alumnos en Primaria (frente a la ratio actual de 25) y a 25 en la ESO (en sustitución de la actual de 30).

10 alumnos menos en 2-3 años que la cifra de la Conselleria

Las cifras del proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria han aparecido varias veces en el marco de la negociación para atajar la huelga indefinida del profesorado valenciano de la enseñanza pública. En concreto, en relación a otra propuesta de ratios: la de la Conselleria de Educación.

Esa propuesta ha ido variando a lo largo de la negociación. Primero, desde el departamento de Campanar se remitieron al documento que elaboraba el Ministerio. Después, sorprendentemente, presentaron una propuesta propia con ratios más elevadas que la propuesta estatal, es decir, con más alumnos por aula. Finalmente, en el último borrador de Acuerdo global se incluyeron, para Primaria, Secundaria y Bachiller ratios más bajas que las propuestas por el Gobierno en su anteproyecto.

Pero no para Infantil. De hecho, la propuesta de ratios de la Conselleria, ofrecida a los sindicatos en el marco de la huelga educativa, solo incluye una ratio de 18 alumnos por aula en los grupos de 2-3 años y no se refiere a los grupos de 0-1 años ni a los de 1-2.

De hecho, la petición de que la propuesta de bajada de ratios se extienda también a Educación Infantil la han hecho los sindicatos en reiteradas ocasiones a lo largo de la negociación, en las diferentes mesas.

Nuevos requisitos de los centros

En la reunión, el Ministerio también ha planteado su propuesta sobre los requisitos que deben tener estos centros, aspectos como los metros cuadrados por puesto escolar, dimensiones mínimas de las aulas, superficie de los patios de juegos, salas polivalentes para profesores o características de los aseos, entre otros espacios.

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Además, entre los requisitos se exigirá la adecuada climatización de los centros. Durante el mes de julio está prevista la celebración de nuevos encuentros con los sindicatos en los que estos fijarán su posición definitiva sobre dichas propuestas del Ministerio.